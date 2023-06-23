Вопрос: «Как оформить больничный онлайн?»

Елена Юрьевна

Электронный больничный оформляет медицинский работник и направляет в Социальный фонд России. Социальный фонд автоматически оповещает работодателя об открытии электронного больничного и о каждом изменении статуса такого больничного. Распечатывать документ для отдела кадров или бухгалтерии не нужно.

Где получить номер электронного больничного?

Номер электронного больничного вам сообщат в медицинской организации. Самостоятельно посмотреть номер можно в личном кабинете на сайте Социального фонда или на Госуслугах. В личный кабинет также приходят уведомления об открытии больничного, его продлении и закрытии.

Может ли работодатель узнать диагноз из электронного больничного?

Нет, эта информация конфиденциальна и доступна только пациенту и врачу - в электронном больничном нет граф «Диагноз», «Заключительный диагноз».

Как узнать размер выплаты по электронному больничному?

Узнать сумму назначенного пособия по временной нетрудоспособности можно в личном кабинете на сайте Социального фонда.