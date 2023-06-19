Общество 19.06.2023 в 09:55

В Бурятии срочно убирают стихийную свалку в Турке

Публикации в СМИ об этой свалке проверила природоохранная прокуратура
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Текст: Номер один
В Бурятии срочно убирают стихийную свалку в Турке
В Бурятии в селе Турка по требованию природоохранной прокуратуры проводятся работы по ликвидации свалки твердых коммунальных отходов, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Прокуратура завершила проверку по публикациям в средствах массовой информации о размещении твердых коммунальных отходов в Турке в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Восточно-Байкальским межрайонным  природоохранным прокурором скоординирована деятельность органов местного  самоуправления, государственного экологического контроля (надзора) и муниципального предприятия. Ненадлежащая реализация ими возложенных полномочий явилась основанием внесения 16 июня представлений об устранении нарушений законодательства.

В результате прокурорского вмешательства начаты работы по ликвидации свалки, завершение которых запланировано в срок до  2 июля. Прокуратура контролирует надзорное сопровождение устранения нарушений природоохранного законодательства продолжается.

Напомним, Турка является центром особой туристической зоны «Байкальская гавань». Появление здесь  большой стихийной свалки можно рассматривать как удар по ее репутации и  перспективам развития туризма на Байкале в целом.

Фото: epp.genproc.gov.ru
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