В Бурятии срочно убирают стихийную свалку в Турке

В Бурятии в селе Турка по требованию природоохранной прокуратуры проводятся работы по ликвидации свалки твердых коммунальных отходов, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.Прокуратура завершила проверку по публикациям в средствах массовой информации о размещении твердых коммунальных отходов в Турке в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором скоординирована деятельность органов местного самоуправления, государственного экологического контроля (надзора) и муниципального предприятия. Ненадлежащая реализация ими возложенных полномочий явилась основанием внесения 16 июня представлений об устранении нарушений законодательства.В результате прокурорского вмешательства начаты работы по ликвидации свалки, завершение которых запланировано в срок до 2 июля. Прокуратура контролирует надзорное сопровождение устранения нарушений природоохранного законодательства продолжается.Напомним, Турка является центром особой туристической зоны «Байкальская гавань». Появление здесь большой стихийной свалки можно рассматривать как удар по ее репутации и перспективам развития туризма на Байкале в целом.Фото: epp.genproc.gov.ru