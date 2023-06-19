В Бурятии ветеран СВО стал победителем гранта «Агростартап»

В Бурятии ветеран специальной военной операции из Кяхтинского района Евгений Чимбеев прошел конкурсный отбор на получение гранта «Агростартап», выдаваемого в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в минсельхозпроде республики.Ветеран представил проект по развитию мясного скотоводства. Его личное подсобное хозяйство находится в Кяхтинском районе и сейчас там содержится 62 головы скота, а с получением гранта «Агростартап» Евгений с семьёй планирует увеличить поголовье до 100 голов маточных коров.«Родители всю жизнь занимались разведением скота, изначально у них было малое хозяйство, 12-15 коров. В детстве я им помогал, смотрел, как содержат животных, набирался опыта. Потом пошел на военную службу, с 18 лет был в армии», - рассказывает Евгений.В зоне специальной военной операции он получил ранение, будучи на Изюмском направлении, в пехоте. Вернувшись домой, решил попробовать свои силы в сельском хозяйстве – весной подал документы и принял участие в конкурсе. По его итогам получил грант почти в 5 млн рублей.«На эти деньги мы с семьей планируем приобрести косилку, пресс, покосные угодья, - продолжает Евгений, - Трактор у нас уже в наличии. Но самое крупное приобретение – стоянка для скота, которую собираемся покупать за 4,5 млн рублей».Активную поддержку в реализации проекта ему оказывает старший брат, который давно занимается сельским хозяйством. У самого Евгения, по его словам, среднетехническое образование, а сейчас намерен поступить в сельскохозяйственную академию. Ранее он уже прошел повышение квалификации в Бурятской сельхозакадемии по дополнительной профессиональной программе «Организация и функционирование крестьянских фермерских хозяйств».«Конкурс проходил в два этапа. Сначала смотрели документы, потом я уже сам приезжал и защищал проект. Было не сложно, хотя, конечно, переживания есть у всех. Теперь рассчитываем на большие объемы производства, кроме грантовских средств придется вложить собственные деньги и усилия. Сложностей на этом этапе нет – будем с родными «поднимать колхоз», у нас своего рода семейный подряд», - поделился Евгений планами.Отметим, что этот конкурс в республике проходит пятый год. Сейчас получение гранта «Агростартап» претендовали 100 фермеров, 78 из них прошли во второй этап, а победителями стали 18. Из них 16 человек будут реализовывать проекты по разведению крупного рогатого скота.Участники конкурса получают суммы до 6 миллионов рублей в зависимости от выбранного направления, сумма гранта покрывает 90% от затрат, остальное – средства заявителя. Получателями могут стать как крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, так и личные подсобные хозяйства. Грант можно потратить на приобретение земельного участка, сельхозтехники, животных, оборудования для переработки продукции, подключение электричества и водоснабжения, разработку проектной документации и строительство производственных помещений и надворных построек.В этом году появился критерий по участию заявителя в специальной военной операции, что дало возможность двум ветеранам операции получить гранты «Агростартап».Фото:egov-buryatia.ru/minselhoz