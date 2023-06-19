Общество 19.06.2023 в 11:26

ФАС требует от нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензинов на бирже

Снижение объема за последние пять  месяцев составило 7,9%, в итоге растут  оптовые цены на нефтепродукты
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ФАС требует от нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензинов на бирже
ФАС направила в адрес нефтяных компаний письма об увеличении объемов продаж бензинов на бирже, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. В случае отсутствия реакции служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудить антимонопольные дела.

Также сейчас прорабатывается повышение обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов.

ФАС России внимательно следит за ценообразованием на рынке нефтепродуктов в розничном сегменте.  В трех регионах территориальные органы ведомства уже начали применять меры антимонопольного реагирования – были направлены запросы информации участникам рынка в Ингушетии и Кабардино-Балкарии касательно цен на сжиженный газ и в Крыму - по бензинам.

В настоящее время анализ ценообразования на нефтепродукты продолжается и в других регионах.

Фото: pixabay.com


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