ФАС требует от нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензинов на бирже

ФАС направила в адрес нефтяных компаний письма об увеличении объемов продаж бензинов на бирже, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа. В случае отсутствия реакции служба может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона о защите конкуренции и возбудить антимонопольные дела.Также сейчас прорабатывается повышение обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов.ФАС России внимательно следит за ценообразованием на рынке нефтепродуктов в розничном сегменте. В трех регионах территориальные органы ведомства уже начали применять меры антимонопольного реагирования – были направлены запросы информации участникам рынка в Ингушетии и Кабардино-Балкарии касательно цен на сжиженный газ и в Крыму - по бензинам.В настоящее время анализ ценообразования на нефтепродукты продолжается и в других регионах.Фото: pixabay.com