Московские рестораны заинтересовались боргойской бараниной из Бурятии

В Джидинском районе Бурятии насчитывается около 60 тысяч голов овец. Примерно 30% из них - это овцы боргойского направления. Боргойская баранина, отличающаяся особенным вкусом, производится в улусах Боргой, Инзагатуй и селе Белоозерск. Вблизи последнего есть Белое озеро, там весной из земли даже выступает соль.Так как в этих местах присутствует солончаковая почва, мясо овец, которые питаются местной травой, приобретает невероятный вкус. Именно поэтому боргойская баранина поставлялась к столу царского дома Романовых. Ее подавали даже на обеде по случаю коронации Николая II. А в советское время боргойская баранина продавалась даже в известном Елисеевском гастрономе.Как отмечают в Джидинской райадминистрации, сейчас начались переговоры с московскими рестораторами о перспективах поставок боргойской баранины. Опытные образцы уже направлены в Москву. Удастся ли договориться, покажет время. Но в районе отмечают, что боргойская баранина не должна быть на уровне обычного мяса. Она должна быть деликатесом.Для продвижения боргойского бренда в Джидинском районе намечено провести фестиваль. Предполагается, что это будет крупное событие, которое посетят около 3-4 тысяч гостей. Мероприятие должно поддержать развитие гастрономического туризма в Бурятии, повысить престиж овцеводства как традиционной отрасли животноводства, как части традиций кочевников.На фестивале пройдут гастрономические конкурсы по разделке барана и приготовлению блюд, состоятся мастер-классы шеф-поваров из Бурятии и Монголии, показ мод (изделия из шерсти), намечен конкурс стригалей, объездка лошадей, продажа баранины. Будет концертная и спортивная программы, выставка-конкурс по изготовлению фигуры барана и т.д.Администрация района также начала создание «Энциклопедии о баране», в которой расскажут интересные факты об этом виде животных.Фото: «Номер один»