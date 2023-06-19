В поселке Горячинск на Байкале восстановление взлетно-посадочной полосы пока откладывается

Как стало известно «Номер один», в Прибайкальском поселке Бурятии в поселке Горячинск затягивается восстановление взлетно-посадочной полосы. Восстановлением взлетно-посадочной должен заняться «Космос Отель Байкал», однако проектно-сметная документация пока не разработана.

Заинтересованность к проекту реконструкции ВПП проявляет резидент ОЭЗ «Байкальская Гавань». Проект по строительству на территории бухты Безымянная предполагает строительство пятизвездочного природно-оздоровительного комплекса. На сайте ОЭЗ «Байкальская Гавань» сообщается о том, что на Безымянке будут построены гостиница 5* на 100 номеров, 14 дуплексов и 12 гостиничных коттеджей, геотермальный спа, конгресс-холл, VIP дома с лаундж зоной, глэмпинг и банный комплекс.

Ранее сообщалось о том, что проектно-сметная документация будет разработана в 2023 году, однако инвестор так и не заключил соглашение на проектирование ВПП.

После реконструкции ВПП за счет средств инвесторов планируется построить аэровокзальный комплекс.

Взлетно-посадочная полоса в селе не действует уже более 20 лет. Курорт «Горячинск» - один из старейших в Бурятии, первый на Байкале бальнеологический курорт, основан в 1810 году. Сейчас ведется его реконструкция.





Фото: "Номер один"