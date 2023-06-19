В Бурятии пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Более 100 предприятий и организаций республики представят около 1000 вакансий на втором этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».Ярмарка будет проходить в Физкультурно – спортивном комплексе Улан – Удэ на ул. Рылеева, 2 с 11:00 до 14:00. Также принять участие в ярмарке можно будет в Кадровом центре «Работа России» Закаменского района по адресу: ул. Баирова, 2, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Вакансии представят: Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, Улан–Удэнское приборостроительное производственное объединение, Улан–Удэстальмост, Бурятнефтепродукт, Бурятхлебпром, МУП «Городские маршруты», МУП «Управление трамвая», МУП «Водоканал», торговая группа «Смит». Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.«В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие около 4 тыс человек, из них 3,5 тыс уже трудоустроены. Кроме подбора вариантов работы на ярмарке можно будет получить консультации по профессиональному обучению, организации собственного дела. Карьерные консультанты службы занятости проконсультируют по составлению резюме и размещению заявления на Единой цифровой платформе «Работа России», — рассказал руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.Специально для федерального этапа на портале «Работа России» будет проводится 8-часовой онлайн-марафон с четырех площадок: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы,где более 40 спикеров примут участие в онлайн-дискуссиях по наиболее актуальным и важным темам рынка труда. Марафон пройдет 12:00 до 21:00 по местному времени.Онлайн-сессии будут посвящены вопросам трудоустройства выпускников и преимуществам работы на Дальнем Востоке, привлечению молодежи в нестоличные регионы, рынку труда в целом, включая новый закон о занятости. Деловая программа и информация о ключевых региональных мероприятиях вскоре будет опубликована на портале «Работа России».Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» реализуется проект по модернизации Службы занятости. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию с учетом вашей жизненной ситуации.Фото: egov-buryatia.ru