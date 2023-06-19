Общество 19.06.2023 в 17:12

В Бурятии пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Более 100 предприятий и организаций республики представят около 1000 вакансий
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
Более 100 предприятий и организаций республики представят около 1000 вакансий на втором этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Ярмарка будет проходить в Физкультурно – спортивном комплексе Улан – Удэ на ул. Рылеева, 2 с 11:00 до 14:00. Также принять участие в ярмарке можно будет в Кадровом центре «Работа России» Закаменского района по адресу: ул. Баирова, 2, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Вакансии представят: Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, Улан–Удэнское приборостроительное производственное объединение, Улан–Удэстальмост, Бурятнефтепродукт, Бурятхлебпром, МУП «Городские маршруты», МУП «Управление трамвая», МУП «Водоканал», торговая группа «Смит». Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

«В апреле, когда проходил первый этап, в ярмарке приняли участие около 4 тыс человек, из них 3,5 тыс уже трудоустроены. Кроме подбора вариантов работы на ярмарке можно будет получить консультации по профессиональному обучению, организации собственного дела. Карьерные консультанты службы занятости проконсультируют по составлению резюме и размещению заявления на Единой цифровой платформе «Работа России», — рассказал руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.

Специально для федерального этапа на портале «Работа России» будет проводится 8-часовой онлайн-марафон с четырех площадок: Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Тулы,где более 40 спикеров примут участие в онлайн-дискуссиях по наиболее актуальным и важным темам рынка труда. Марафон пройдет 12:00 до 21:00 по местному времени.

Онлайн-сессии будут посвящены вопросам трудоустройства выпускников и преимуществам работы на Дальнем Востоке, привлечению молодежи в нестоличные регионы, рынку труда в целом, включая новый закон о занятости. Деловая программа и информация о ключевых региональных мероприятиях вскоре будет опубликована на портале «Работа России».

Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» реализуется проект по модернизации Службы занятости. Карьерные консультанты центров занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию с учетом вашей жизненной ситуации.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
рынок труда вакансии ярмарка

Все новости

Жительницу Улан-Удэ принудительно выселили из аварийного дома
19.06.2023 в 17:21
В Бурятии пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
19.06.2023 в 17:12
В Бурятии память участника спецоперации увековечили в улусе Шибертуй
19.06.2023 в 17:12
Малолетняя дочь не спасла агрессивную жительницу Бурятии от тюрьмы
19.06.2023 в 16:20
В поселке Горячинск на Байкале восстановление взлетно-посадочной полосы пока откладывается
19.06.2023 в 16:12
Бичурский район в посевную-2023 увеличил площади зерновых культур на 963 гектара
19.06.2023 в 15:55
Центр восточной медицины возведут в центре Улан-Удэ
19.06.2023 в 15:53
Жители Бурятии собрали более 280 млн. рублей на помощь бойцам
19.06.2023 в 15:26
На трассе в Бурятии разбился автомобиль с детьми
19.06.2023 в 14:10
За неделю превратили его в «овощ»
19.06.2023 в 13:54
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Жительницу Улан-Удэ принудительно выселили из аварийного дома

Женщине придется ютиться на 11 кв.м.

19.06.2023 в 17:21
В поселке Горячинск на Байкале восстановление взлетно-посадочной полосы пока откладывается

Авиасообщение с байкальским поселком должно возобновиться благодаря частному инвестору

19.06.2023 в 16:12
Бичурский район в посевную-2023 увеличил площади зерновых культур на 963 гектара
Это больше, чем планировалось ранее
19.06.2023 в 15:55
Центр восточной медицины возведут в центре Улан-Удэ
В строительство нового медицинского корпуса будет инвестирован 1 млрд рублей
19.06.2023 в 15:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru