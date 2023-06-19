Жительницу Улан-Удэ принудительно выселили из аварийного дома

Сегодня, 19 июня, Верховный суд Бурятии принял решение о переселении улан-удэнки из аварийного дома по ул. Комсомольская в помещение маневренного фонда в мкр. Дивизионный. Пенсионерке придется съехать из квартиры площадью 26 кв.м. в комнату площадью 11 квадратов.

Об общежитии на Комсомольской, 37, «Номер один» писал осенью 2022 года. Напомним, здание признали аварийным в 2018 году, оно изношено на 85%. В одной из комнат общежития в 2018 году обрушился потолок, а еще раньше отвалилась штукатурка над лестничным маршем. Большинство комнат жильцы давно бросили, но есть те, кому уйти некуда.

Одна из таких проживающих – пенсионерка Анна Наталина.

В здании разбиты стекла, гнилой санузел, грибок и плесень на стенах. Санузлы для использования практически непригодны, в них провисли потолки и через бреши протекает вода. Во всем доме на стенах от постоянной сырости плесень, разрушающая и без того насквозь прогнивший дом.

Расселение дома должно было произойти в 2023 году. По требованию прокуратуры срок расселения ускорили, людям обещали дать другое жилье до конца 2021 года. Однако новые квартиры людям не дали, они продолжили жить в аварийном доме.

В декабре 2022 года жильцы дома узнали о том, что чиновники собираются их выселить. В Железнодорожный районный суд поступили иски о принудительном выселении собственников в жилые помещения маневренного фонда.

- Два собственника обратились ко мне за юридической помощью, чтобы отстоять свое право собственности. Собственники двух квартир выразили несогласие с требованиями администрации города и с заявлением о предоставлении квартир маневренного фонда не обращались, - сообщал «Номер один» юрист Владимир Дашиев, представляющий интересы жительниц аварийного дома.

Дом, в который чиновники переселяют горожанок, находится в мкр. Дивизионный, переулок Школьный, 1а. Это деревянное здание, обшитое сайдингом, там есть канализация и водоснабжение. Комнаты для переселения предлагаются на третьем этаже – мансарде. Именно там расположен так называемый маневренный фонд - маленькие комнаты.

Именно туда суд сегодня и постановил переселить пенсионерку, мотивируя сове решение тем, что дальнейшее проживание в доме на Комсомольской, 37 опасно для жизни. Где женщина будет хранить свои вещи и мебель, суд умолчал.





Фото: "Номер один"