Общество 19.06.2023 в 17:58

В Улан-Удэ задержан подозреваемый в убийстве сожителя сестры

Пили два дня по-родственному, после поссорились, и гость схватился за нож  
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержан подозреваемый в убийстве сожителя сестры
В Бурятии накануне вечером в одном из домов на улице Янтарной города Улан-Удэ обнаружено тело 52-летнего мужчины с  колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки, живота и других участков тела. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан 50-летний брат сожительницы покойного мужчины.

По данным следствия, 17 июня подозреваемый приехал в гости к сестре и ее сожителю, с которыми стал распивать спиртные напитки. Под вечер второго дня между мужчинами на почве алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и нанес им сожителю сестры множество ударов в шею, грудную клетку, живот и другие части тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После нападения женщина выбежала на улицу и попросила прохожих вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. Подозреваемый скрыться не пытался и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.  

Фото: «Номер один»
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