Общество 20.06.2023 в 09:01

Мусор, доставший живых, добрался до погостов

В Улан-Удэ на городских кладбищах нарушен график вывоза мусора, образуются свалки
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Текст: Номер один
Мусор, доставший живых, добрался до погостов
В Улан-Удэ на кладбищах образуются свалки возле контейнерных площадок и ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка, сообщает Комитет городского хозяйства. Такая ситуация фиксируется на всех кладбищах - в мкрн Южное, Стеклозавод, Горького, Тальцы и так далее.

«График вывоза объемов мусора не соблюдается с начала года. Мы регулярно направляем обращения региональному оператору с просьбой убрать. В настоящее время подготовлены и направлены обращения в прокуратуру Бурятии и территориальное управление Роспотребнадзора», – рассказала директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.

Всего с начала года региональным оператором со всех городских кладбищ было вывезено более 3,2 тыс кубометров мусора. Регулярно на городских кладбищах общей площадью 247 гектаров специалисты ведут уборку межсекторных и межквартальных дорог. Для мусора установлено более 40 бункеров-накопителей. За уборку самих могил отвечают законные представители умерших.

Фото: ulan-ude-info.ru
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