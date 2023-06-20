Общество 20.06.2023 в 09:25

В Улан-Удэ прибудет ковчег с мощами Георгия Победоносца

Святыня будет доступна для поклонения верующих в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе
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В Улан-Удэ прибудет ковчег с мощами Георгия Победоносца
Ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца прибудет в Улан-Удэ 2 июля в 9:00. В течение двух дней, 2 и 3 июля, святыня будет доступна для поклонения верующих в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе Улан-Удэ. В течение двух дней перед святыней будут совершаться богослужения и молебны святому Георгию.

Проводы святых мощей состоятся 3 июля в 17:00 молебном и чтением акафиста святому Георгию. Затем мощи отправятся по запланированному маршруту в Читу, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

В ней напомнили, что с мая по сентябрь 2023 года в 100 городах России проходит Всероссийский молебен о Победе. Мощи небесного покровителя Русского воинства великомученика Георгия Победоносца, веками приносящие многочисленные чудеса и величайшие победы, посетят 89 регионов нашей страны, чтобы каждый смог попросить помощи у этого великого святого и помолиться о даровании нам Победы.

Неслучайно во все времена и во всех войнах русские люди молились о наших бойцах и их победах именно Георгию Победоносцу. Сегодня такие молитвы особенно нужны тем, чей тяжелейший ратный труд дарит нам жизнь под мирным небом. Всероссийский молебен о Победе и принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России начались 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе.

В православной традиции мощи — великая святыня. Даже самая малая частица мощей имеет благодатную связь со святым, пребывающим на Небесах перед Престолом Божиим. Поэтому молитва перед мощами и благоговейное прикладывание к ним имеют огромное значение. По молитвам великомученику Георгию Победоносцу во все времена было множество чудес и исцелений.

Более того, все великие победы Государства Российского совершались по молитвам именно этому святому, которому в годы Великой Отечественной войны в Русской православной церкви регулярно совершались молебны. А потому совпадение «Победной Пасхи» мая 1945 года с этим днем верующие не восприняли как случайность.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru
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православие ковчег мощи Георгий Победоносец

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