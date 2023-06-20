Общество 20.06.2023 в 09:42

Кандидата ПГ «Единой России» в Бурятии Вячеслава Дондокова наградили Орденом Мужества

Опытный хирург добровольцем отправился на СВО
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Текст: Иван Иванов
Кандидата ПГ «Единой России» в Бурятии Вячеслава Дондокова наградили Орденом Мужества
Главврача БСМП Вячеслава Дондокова, добровольно уехавшего на Донбасс, наградили Орденом Мужества. По его словам, награждение произошло неожиданно, во время построения, когда начальник медслужбы округа приехал поздравить их с Днём медицинского работника.

- Сейчас не вспомню, как звучало в приказе, кажется, «за мужество и отвагу, проявленные при организации работы медицинского батальона». Мы в это время с ранеными работали, там уже построились. Мы из операционной вышли всей бригадой. Отметить с земляками пока не получилось. Много работы, - рассказал Вячеслав Дондоков.

Напомним, Вячеслав Дондоков, будучи опытным хирургом и бывшим военным медиком, осенью 2022 года принял решение отправиться добровольцем на СВО. Всё это время он практически на самой передовой оперирует раненых бойцов и местных жителей, попавших под обстрелы или подорвавшихся на мине.

- Работаем мы здесь не за награды, но не скрою, приятно, когда военное руководство видит весь труд нашего госпиталя и оценивает это. А жителям Бурятии я хочу пожелать одного – мирного неба над головой. И есть большая просьба ко всем землякам: с пониманием относиться к труду врачей, сейчас мы там, где местного здравоохранения практически нет, и вот тут понимают люди, как нужны медики и какова важность их работы. Даже роды особо принять некому, не то что операцию сделать. Пожалуйста, берегите наших врачей в Бурятии, - обратился к землякам Вячеслав Дондоков.

Тема СВО, в том числе поддержки земляков, вернувшихся с передовой, а также их семей, была одной из основных на недавно прошедшем форуме «Единой России» - «Время Надёжных». В ходе мероприятия действующие депутаты республиканского парламента и победители партийного праймериз широко обсуждали необходимость медицинской и социальной реабилитации воинам СВО из Бурятии.

Напомним, главврач БСМП и доброволец СВО Вячеслав Дондоков -  вероятный кандидат «Единой России» по республиканскому списку на выборах в Народный Хурал Бурятии.
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