Общество 20.06.2023 в 10:27

В Бурятии усиливается нехватка медиков

Спрос на специалистов по сравнению с прошлым годом вырос на 10%
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии усиливается нехватка медиков
Ко Дню медицинского работника аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, как в Бурятии изменилась ситуация с дефицитом и уровнем зарплат специалистов в этой сфере.

По данным компании, сейчас в Бурятии размещено более 250 вакансий в сфере медицины/фармацевтики (и около 1,2 тысяч вакансий за 2023 год). Спрос на специалистов по сравнению с прошлым годом вырос на 10% (в мае 2023 к маю 2022 г.). При этом на одну вакансию приходится всего 1,3 резюме, что говорит об острой нехватке кадров.

Интересно, что больше половины работодателей в сфере медицины и фармацевтики готовы рассматривать соискателей без опыта работы (62%). Треть (34%) – с опытом от 1 до 3 лет, ещё 5% – от 3 лет и более.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», с начала года средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины в Бурятии варьировалась от 40 до 88,5 тысяч рублей. Во втором квартале 2023 медиана заработной платы в регионе составила 52 тысячи рублей.

Согласно данным, полученным в результате одного из недавних опросов hh.ru, только 12% соискателей из профессиональной сферы медицины считают свою работу идеальной. При этом 76% планируют продолжить работать в той же отрасли. А каждый десятый опрошенный в ДФО (11%) считает отрасль медицины одной из наиболее перспективных, востребованных и стабильных в 2023 году.

Фото: «Номер один»
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