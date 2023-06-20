Общество 20.06.2023 в 11:07

В Бурятской сельхозакадемии создадут лабораторию лекарственных трав

Федеральный бюджет выделил 50 млн рублей на обновление учебной базы вуза
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Текст: Константин Воронов
В Бурятской сельхозакадемии создадут лабораторию лекарственных трав
Правительство России направит 50 млн рублей на модернизацию Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Распоряжение о выделении средств подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным 10 июня.

Как сообщили в пресс-службе вуза, финансирование начнется уже в 2023 году в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».

«На федеральные средства модернизируют лабораторно-экспериментальный комплекс и создадут лабораторию лекарственных трав. Также на базе учебно-научно-производственного полигона академии начнут разрабатывать адаптивные технологии их возделывания. Финансирование даст возможность обновить техническое оснащение аудиторий и обустроить пространства для самостоятельной работы студентов», - рассказал о предстоящей работе ректор Бэликто Цыбиков.

Фото: предоставлено пресс-службой БГСХА
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