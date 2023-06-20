Общество 20.06.2023 в 11:11

В Бурятии для мониторинга ящура будут отстреливать косуль

Жертвами мониторинга падут 23 косули в девяти районах республики
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В Бурятии для мониторинга ящура будут отстреливать косуль
Отстреливать косуль для мониторинга ящура. Такое поручение дано на противоэпизоотической комиссии, посвященной мерам по недопущению ящура в Бурятии, сообщили в Государственной ветеринарной службе республики. Отстрел будет производиться с целью отбора проб и дальнейшей их отправки в ветеринарную лабораторию для исключения возбудителей ящура.

Всего с 1 октября по 10 декабря для исследований будет добыто 23 косули в девяти районах Бурятии. Это: Баунтовский, Бичурский, Заиграевский, Кяхтинский, Закаменский, Мухоршибирский, Иволгинский, Джидинский и Кабанский районы. Особое внимание будет уделяться приграничным к Монголии районам.

Опасность заноса ящура объясняется сезонной миграцией дзеренов в Забайкальский край из Монголии. Дзерены являются природным переносчиком вируса ящура. Эта болезнь относится к разряду особо опасных из-за молниеносного распространения и причиняемого экономического ущерба.

Между тем, в Забайкальском крае этой зимой произошла самая глубокая миграция дзерена. По предварительным данным, в степях перезимовали примерно 100-120 тысяч особей, сообщал официальный краевой портал.

«Есть сведения, что дзерены практически дошли до поселка Первомайский Шилкинского района, села Аренда Оловяннинского района и села Южный Аргалей Агинского района. Животных также зафиксировали у заказника «Акшинский» в Акшинском районе и национального парка «Алханай» в Дульдургинском районе. В феврале этого года, чтобы пересчитать животных, сотрудники Даурского заповедника выезжали как в традиционные, родные для дзеренов места – Борзинский, Забайкальский и Ононский районы, так и в другие», - рассказал директор заповедника «Даурский» Алексей Черепицын.

Он отметил, что сейчас стада монгольских антилоп пускаются в обратный путь – началась весенняя миграция к местам отела. В отличие от осенней – массовой и волнообразной – весенняя кочевка более размеренная. Возвращаются они на территорию Монголии разными группами, от нескольких сотен до небольших табунов с марта по начало июня. За последние несколько десятилетий в Забайкальском крае удалось сформировать оседлую группировку дзерена численностью примерно в 10 тысяч особей.

Фото: Даурский заповедник
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