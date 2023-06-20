Общество 20.06.2023 в 12:41

ЗГРП предлагает высокооплачиваемые вакансии

Заработная плата на разных позициях колеблется от 35 до 115 тыс рублей  
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Текст: Номер один
ЗГРП предлагает высокооплачиваемые вакансии
Забайкальское горнорудное предприятие активно ищет работников на высокооплачиваемые позиции, сообщает мультирегиональный портал по трудоустройству и занятости «Работа в России, СНГ, странах ЕАЭС».

В числе вакансий «Начальник по энергообеспечению» с заработной платой от 90000 до 100000 руб (Улан-Удэ); «Офис-менеджер» с заработной платой от 35000 руб до вычета НДФЛ (Улан-Удэ); «Автослесарь" с заработной платой от 69000 руб (Улан-Удэ); «Геолог» с заработной платой от 85000 до 90000 руб до вычета НДФЛ (Улан-Удэ); «Механик» (диагностика и ремонт карьерной техники) с заработной платой до 115000 руб на руки (Улан-Удэ); «Водитель маломерного судна, аэролодки» с заработной платой от 75000 руб на руки от компании (Улан-Удэ).

Сайт предлагает ознакомиться с другими нашими актуальными (свежими) предложениями работы (вакансиями) от компании АО Забайкальское горнорудное предприятие.

Фото: «Номер один»
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