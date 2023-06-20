Общество 20.06.2023 в 14:11

В Бурятии добровольцы сыграли на «Фаготах»

Ракетами ПТРК управляли наводчики-операторы с момента старта и до поражения цели
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Текст: Номер один
В Бурятии добровольцы сыграли на «Фаготах»
В Бурятии в рамках подготовки добровольцев на полигоне танкового соединения  проведены боевые стрельбы из переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Фагот», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе боевых стрельб экипажи  БМП-2 вели огонь из 30-мм автоматических пушек по целям, имитирующим легкобронированную технику. При появлении танков условного противника экипажи боевых машин применили ПТРК «Фагот» для уничтожения бронированных целей. Траекториями выпущенных ракет управляли наводчики-операторы с момента старта и до поражения цели.

Переносной противотанковый ракетный комплекс второго поколения с полуавтоматическим наведением «Фагот» предназначен для поиска, наблюдения и поражения неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей. Он способен уничтожить бронированные цели, а также вертолеты и огневые точки противника на дальностях до четырех км. Благодаря модификации пусковой установки комплекс возможно разместить также на БМП-2М.

Пусковая установка оснащена тепловизором с дальностью наведения до 2500 м, используемая ракета 9М113М «Конкурс» калибром 135 мм с кумулятивной боевой частью имеет бронепробиваемость до 800 мм.

Фото: function.mil.ru
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