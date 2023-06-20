В Улан-Удэ пополнят аварийный запас труб городского «Водоканала»

В ближайшее время администрация Улан-Удэ закупит аварийный запас труб и комплектующие для городских водопроводных и канализационных сетей. Всего на покупку выделят около 8 млн рублей.Как сообщили в мэрии, формирование аварийного запаса проводится для оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций на сетях водоотведения.В апреле этого года на городских сетях произошло крупное технологическое нарушение, которое было оперативно локализовано благодаря работе высококвалифицированных специалистов предприятия и наличию необходимых материалов, которые передали на баланс предприятия в конце прошлого года.- В прошлом году благодаря поддержке администрации города были приобретены трубы крупного диаметра, с помощью которых мы оперативно отработали технологическое нарушение по улице Шаляпина. Специалисты предприятия незамедлительно произвели замену более 83 метров канализационного коллектора, тем самым не допустив ограничения услуг водоснабжения и водоотведения для наших горожан, - рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.Новые трубы для аварийного запаса водопроводных и канализационных сетей Улан-Удэ поступят на склад муниципального «Водоканала» до конца лета.Фото: мэрия Улан-Удэ