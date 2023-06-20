Общество 20.06.2023 в 16:18
В Улан-Удэ пополнят аварийный запас труб городского «Водоканала»
Такое решение принял мэр города Игорь Шутенков
Текст: Константин Воронов
В ближайшее время администрация Улан-Удэ закупит аварийный запас труб и комплектующие для городских водопроводных и канализационных сетей. Всего на покупку выделят около 8 млн рублей.
Как сообщили в мэрии, формирование аварийного запаса проводится для оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций на сетях водоотведения.
В апреле этого года на городских сетях произошло крупное технологическое нарушение, которое было оперативно локализовано благодаря работе высококвалифицированных специалистов предприятия и наличию необходимых материалов, которые передали на баланс предприятия в конце прошлого года.
- В прошлом году благодаря поддержке администрации города были приобретены трубы крупного диаметра, с помощью которых мы оперативно отработали технологическое нарушение по улице Шаляпина. Специалисты предприятия незамедлительно произвели замену более 83 метров канализационного коллектора, тем самым не допустив ограничения услуг водоснабжения и водоотведения для наших горожан, - рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.
Новые трубы для аварийного запаса водопроводных и канализационных сетей Улан-Удэ поступят на склад муниципального «Водоканала» до конца лета.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщили в мэрии, формирование аварийного запаса проводится для оперативного устранения возникающих аварийных ситуаций на сетях водоотведения.
В апреле этого года на городских сетях произошло крупное технологическое нарушение, которое было оперативно локализовано благодаря работе высококвалифицированных специалистов предприятия и наличию необходимых материалов, которые передали на баланс предприятия в конце прошлого года.
- В прошлом году благодаря поддержке администрации города были приобретены трубы крупного диаметра, с помощью которых мы оперативно отработали технологическое нарушение по улице Шаляпина. Специалисты предприятия незамедлительно произвели замену более 83 метров канализационного коллектора, тем самым не допустив ограничения услуг водоснабжения и водоотведения для наших горожан, - рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.
Новые трубы для аварийного запаса водопроводных и канализационных сетей Улан-Удэ поступят на склад муниципального «Водоканала» до конца лета.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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