В Улан-Удэ пройдет фестиваль казачьей культуры

В Улан-Удэ 1 июля состоится Республиканский фестиваль казачьей культуры «Забайкал, наш славный батюшка» (0+) на территории Этнографического музея народов Забайкалья, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фестиваль начнётся в 13:00 с торжественного открытия на центральной площадке музея. Будут работать тематические площадки: «Конный двор»; «Станичная ярмарка»; «Верхнеудинская слобода»; «Хороша, наша станица»; «Дом атамана»; «Казачья удаль»; «Живая история»; «Казаки-буддисты».Казаки готовят для зрителей фестиваля разнообразные и уникальные народные мастер-классы: изготовление традиционных казачьих изделий, приемы владения шашкой, винтовкой, традиционным луком, покажут приемы вольной джигитовки и конные традиции казаков и многое другое.В этот день традиционно среди казачат пройдёт очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох - 2023».Гостям покажут народные интерактивные развлекательные программы, расскажут об обычаях и традициях казаков Забайкалья. Зрителей ждет знакомство со старинными предметами быта и элементами казачьего уклада, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.Организатором мероприятия (0+) является окружное казачье общество «Верхнеудинское» Забайкальского войскового казачьего общества при поддержке правительства Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru