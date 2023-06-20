Общество 20.06.2023 в 16:56

В Улан-Удэ пройдет фестиваль казачьей культуры

Гостям расскажут об обычаях и традициях казаков Забайкалья
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В Улан-Удэ пройдет фестиваль казачьей культуры
В Улан-Удэ 1 июля состоится Республиканский фестиваль казачьей культуры «Забайкал, наш славный батюшка» (0+) на территории Этнографического музея народов Забайкалья, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Фестиваль начнётся в 13:00 с торжественного открытия на центральной площадке музея. Будут работать тематические площадки: «Конный двор»; «Станичная ярмарка»; «Верхнеудинская слобода»; «Хороша, наша станица»; «Дом атамана»; «Казачья удаль»; «Живая история»; «Казаки-буддисты».



Казаки готовят для зрителей фестиваля разнообразные и уникальные народные мастер-классы: изготовление традиционных казачьих изделий, приемы владения шашкой, винтовкой, традиционным луком, покажут приемы вольной джигитовки и конные традиции казаков и многое другое.

В этот день традиционно среди казачат пройдёт очередной этап всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох - 2023».

Гостям покажут народные интерактивные развлекательные программы, расскажут об обычаях и традициях казаков Забайкалья. Зрителей ждет знакомство со старинными предметами быта и элементами казачьего уклада, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.
Организатором мероприятия (0+) является окружное казачье общество «Верхнеудинское» Забайкальского войскового казачьего общества при поддержке правительства Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru
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