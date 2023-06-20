Общество 20.06.2023 в 17:18

В районе Бурятии людям угрожают аварийные электроопоры

«Падать будут в огород и на голову!» - сообщают жители
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии людям угрожают аварийные электроопоры

В селе Турунтаево Прибайкальского района над домами жителей нависла серьёзная угроза. Как сообщают активисты Общероссийского Народного фронта, деревянные столбы электропередач в переулке Речном настолько обветшали и пришли в негодность, что держатся буквально на честном слове.

«Около 12 аварийных столбов под напряжением приколочены к заборам людей. Пока только это спасает от обрушения. В переулке примерно 12 частных двухквартирных домов, на которые эти столбы могут упасть. Жители не на шутку напуганы и уже не раз обращались к властям района. Но в приёмной главы района отмолчались. А в местном РЭС ответили, что столбы будут менять только в 2025 году. Выдержат ли деревяные конструкции, превратившиеся в труху это большой вопрос», - рассказывают общественники.



ОНФ обратился в прокуратуру Прибайкальского района. На данный момент активисты ждут решения правоохранителей.

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Фото: Номер один

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ОНФ электричество проблемы

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