В районе Бурятии людям угрожают аварийные электроопоры

В селе Турунтаево Прибайкальского района над домами жителей нависла серьёзная угроза. Как сообщают активисты Общероссийского Народного фронта, деревянные столбы электропередач в переулке Речном настолько обветшали и пришли в негодность, что держатся буквально на честном слове.



«Около 12 аварийных столбов под напряжением приколочены к заборам людей. Пока только это спасает от обрушения. В переулке примерно 12 частных двухквартирных домов, на которые эти столбы могут упасть. Жители не на шутку напуганы и уже не раз обращались к властям района. Но в приёмной главы района отмолчались. А в местном РЭС ответили, что столбы будут менять только в 2025 году. Выдержат ли деревяные конструкции, превратившиеся в труху это большой вопрос», - рассказывают общественники.







ОНФ обратился в прокуратуру Прибайкальского района. На данный момент активисты ждут решения правоохранителей.





Страх жителей понять можно - как сообщал «Номер один», в районе Бурятии фермер даже подала иск к организации «Россети» с требованием о возмещении ущерба, так как обрыв линии электропередач стал причиной гибели целого стада коров.