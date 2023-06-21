Общество 21.06.2023 в 09:22
Парламенты России и Монголии займутся нетарифными барьерами и обнулением импортных пошлин
Занданшатар Гомбожав попенял Валентине Матвиенко за вопросы, в которых нет взаимопонимания
Текст: Номер один
Великий государственный Хурал Монголии и Совет Федерации РФ создадут совместную рабочую группу и выступят с инициативами по снижению тарифных и нетарифных ограничений, созданию совместной свободной зоны между двумя странами и исправлению торгового дисбаланса другими способами в рамках сотрудничества между парламентами двух стран. Таков один из итогов встречи главы парламента Монголии Занданшатара Гомбожава и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Гомбожав прибыл в Россию по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу парламента Монголии.
Как отмечено в сообщении, в начале встречи Валентина Матвиенко подчеркнула, что Монголия является важнейшим стратегическим партнером Российской Федерации, и выразила удовлетворение успешным развитием традиционных дружественных отношений между двумя странами на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. По ее словам, частота визитов на высоком уровне между двумя странами сохраняется даже во время пандемии коронавируса и сложных периодов международных отношений, что свидетельствует об уровне отношений между двумя странами.
Занданшатар Гомбожав, со своей стороны, выразил удовлетворение успешным развитием добрососедских и традиционно дружественных отношений между Монголией и Россией на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Он подчеркнул, что стороны не достигают взаимопонимания, несмотря на активные переговоры, о снижении нетарифных барьеров и обнулении импортных пошлин на экспорт шерсти, кашемира, мяса, кожи и кожгалантерейных изделий из Монголии в Россию.
В ходе переговоров стороны обсудили создание совместной рабочей группы, предложив выступить с инициативами по снижению тарифных и нетарифных ограничений, созданию совместной свободной зоны между двумя странами и исправлению торгового дисбаланса другими способами в рамках сотрудничества между парламентами двух стран. В этом контексте председатель Совфеда Матвиенко выразила свою поддержку.
Было подписано положение о деятельности Комиссии по сотрудничеству между Великим государственным Хуралом Монголии и Федеральным Собранием РФ. Подписав этот документ, стороны договорились начать работу совместной комиссии и провести ее первое заседание в течение этого года.
Стороны также обменялись мнениями о проектах, которые будут реализованы в сферах экономических отношений, включая развитие межрегиональной связи, энергетики, железных дорог, транспорта, культурных и образовательных программ, молодежного сотрудничества, туризма и здравоохранения.
Фото: montsame.mn
Как отмечено в сообщении, в начале встречи Валентина Матвиенко подчеркнула, что Монголия является важнейшим стратегическим партнером Российской Федерации, и выразила удовлетворение успешным развитием традиционных дружественных отношений между двумя странами на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. По ее словам, частота визитов на высоком уровне между двумя странами сохраняется даже во время пандемии коронавируса и сложных периодов международных отношений, что свидетельствует об уровне отношений между двумя странами.
Занданшатар Гомбожав, со своей стороны, выразил удовлетворение успешным развитием добрососедских и традиционно дружественных отношений между Монголией и Россией на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Он подчеркнул, что стороны не достигают взаимопонимания, несмотря на активные переговоры, о снижении нетарифных барьеров и обнулении импортных пошлин на экспорт шерсти, кашемира, мяса, кожи и кожгалантерейных изделий из Монголии в Россию.
В ходе переговоров стороны обсудили создание совместной рабочей группы, предложив выступить с инициативами по снижению тарифных и нетарифных ограничений, созданию совместной свободной зоны между двумя странами и исправлению торгового дисбаланса другими способами в рамках сотрудничества между парламентами двух стран. В этом контексте председатель Совфеда Матвиенко выразила свою поддержку.
Было подписано положение о деятельности Комиссии по сотрудничеству между Великим государственным Хуралом Монголии и Федеральным Собранием РФ. Подписав этот документ, стороны договорились начать работу совместной комиссии и провести ее первое заседание в течение этого года.
Стороны также обменялись мнениями о проектах, которые будут реализованы в сферах экономических отношений, включая развитие межрегиональной связи, энергетики, железных дорог, транспорта, культурных и образовательных программ, молодежного сотрудничества, туризма и здравоохранения.
Фото: montsame.mn
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