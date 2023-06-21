Общество 21.06.2023 в 09:22

Парламенты России и Монголии займутся нетарифными барьерами и обнулением импортных пошлин

Занданшатар Гомбожав попенял Валентине Матвиенко за вопросы, в которых нет взаимопонимания
A- A+
Текст: Номер один
Парламенты России и Монголии займутся нетарифными барьерами и обнулением импортных пошлин
Великий государственный Хурал Монголии и Совет Федерации РФ создадут совместную рабочую группу и выступят с инициативами по снижению тарифных и нетарифных ограничений, созданию совместной свободной зоны между двумя странами и исправлению торгового дисбаланса другими способами в рамках сотрудничества между парламентами двух стран. Таков один из итогов встречи главы парламента Монголии Занданшатара Гомбожава и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Гомбожав прибыл в Россию по приглашению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на пресс-службу парламента Монголии.

Как отмечено в сообщении, в начале встречи Валентина Матвиенко подчеркнула, что Монголия является важнейшим стратегическим партнером Российской Федерации, и выразила удовлетворение успешным развитием традиционных дружественных отношений между двумя странами на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. По ее словам, частота визитов на высоком уровне между двумя странами сохраняется даже во время пандемии коронавируса и сложных периодов международных отношений, что свидетельствует об уровне отношений между двумя странами.

Занданшатар Гомбожав, со своей стороны, выразил удовлетворение успешным развитием добрососедских и традиционно дружественных отношений между Монголией и Россией на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Он подчеркнул, что стороны не достигают взаимопонимания, несмотря на активные переговоры, о снижении нетарифных барьеров и обнулении импортных пошлин на экспорт шерсти, кашемира, мяса, кожи и кожгалантерейных изделий из Монголии в Россию.

В ходе переговоров стороны обсудили создание совместной рабочей группы, предложив выступить с инициативами по снижению тарифных и нетарифных ограничений, созданию совместной свободной зоны между двумя странами и исправлению торгового дисбаланса другими способами в рамках сотрудничества между парламентами двух стран. В этом контексте председатель Совфеда Матвиенко выразила свою поддержку.

Было подписано положение о деятельности Комиссии по сотрудничеству между Великим государственным Хуралом Монголии и Федеральным Собранием РФ. Подписав этот документ, стороны договорились начать работу совместной комиссии и провести ее первое заседание в течение этого года.

Стороны также обменялись мнениями о проектах, которые будут реализованы в сферах экономических отношений, включая развитие межрегиональной связи, энергетики, железных дорог, транспорта, культурных и образовательных программ, молодежного сотрудничества, туризма и здравоохранения.

Фото: montsame.mn
Теги
Россия Монголия парламенты связи

Все новости

Жара ударила по водителям Улан-Удэ
21.06.2023 в 09:31
Парламенты России и Монголии займутся нетарифными барьерами и обнулением импортных пошлин
21.06.2023 в 09:22
Биометрия
21.06.2023 в 09:00
Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии
21.06.2023 в 00:34
В Бурятии заблудившаяся девушка 18 дней прожила в лесу
20.06.2023 в 18:32
В Улан-Удэ устроят гонки моделей самолетов
20.06.2023 в 17:54
Жительницы Бурятии получили срок за продажу омуля
20.06.2023 в 17:46
В Монголии начались международные учения «В поисках хана»
20.06.2023 в 17:43
В районе Бурятии людям угрожают аварийные электроопоры
20.06.2023 в 17:18
В Улан-Удэ пройдет фестиваль казачьей культуры
20.06.2023 в 16:56
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
Биометрия
Для чего она нужна?
21.06.2023 в 09:00
Первым получившим премию за уничтожение Leopard оказался военный из Бурятии
Андрей Кравцов - боец 37-й мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Кяхте
21.06.2023 в 00:34
В Монголии начались международные учения «В поисках хана»
В них принимают участие военнослужащие из 26 стран, учения продлятся до 2 июля
20.06.2023 в 17:43
В районе Бурятии людям угрожают аварийные электроопоры
«Падать будут в огород и на голову!» - сообщают жители
20.06.2023 в 17:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru