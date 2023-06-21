Общество 21.06.2023 в 11:46

В Улан-Удэ Молодежный художественный театр получил современное оборудование

Материально-техническое обновление стало возможным благодаря средствам нацпроекта «Культура»
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В Улан-Удэ Молодежный художественный театр получил современное оборудование
В Улан-Удэ  у Молодежного художественного театра появилось новое оборудование. В рамках национального проекта «Культура» на это было выделено более 1,2 млн рублей сообщили в минкультуры Бурятии.

В итоге для МХТ закуплено: два светодиодных прожектора, пассивный сабвуфер, двухполосная акустическая система, два усилителя мощности звука, цифровой кроссовер-процессор, системный блок с хорошей видеокартой и оперативной памятью для студии звукозаписи театра.  

«При создании спектакля, театрального проекта или музыкального квартирника качественный свет и звук чрезвычайно важны. Работы по установке оборудования начнутся в конце театрального сезона 2023 года,  перед летним отпуском», - рассказал директор Молодежного художественного театра Артем Баскаков.  

Молодежный художественный театр Улан-Удэ создан в 1980 году коллективом единомышленников – студентами Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств во главе с художественным руководителем и режиссером, заслуженным деятелем искусств РФ Анатолием Баскаковым.  Сегодня в МХТ идут спектакли по произведениям современной российской и зарубежной драматургии, а также по российской и зарубежной классике.

«Творческая жизнь театра бьет ключом. Наш МХТ - это всегда про любовь, про молодость, про новые таланты и постановки. У театра свой индивидуальный почерк», - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Посещаемость театра в 2022 году составила около 2000 человек при заполняемости зала в 44 зрительских места. МХТ активно посещают разные категории зрителей, в особенности молодёжная аудитория от 14-22 лет, имеющая «Пушкинскую карту».  

В 2022 году состоялись премьеры: «Времена года. Осень…Зима…» вариации на темы России по произведениям Ивана Тургенева и Антона Чехова; «Комедиограф. Вчера, сегодня, завтра», состоящий из новой версии спектакля «Самоубийца», комедии из жизни привидений по пьесе Николая Эрдмана;  детский спектакль «Сон в зимнюю ночь» по мотивам русских народных сказок.

В 2023 году в театре прошла премьера спектакля «Две сестры» по пьесе Ирины Васьковской. В марте на сцене МХТ в рамках социального театрального проекта центра «Ая-Ганга» состоялся показ спектакля-перформанса «До луны и обратно», участниками которого стали дети с особенностями в развитии, их родители, актеры. В честь 75-летия со дня рождения известного бурятского поэта прошли показы спектакля-концерта «Намжил Нимбуев. Стихи».

Также в Молодежном художественном театре проходят театрально-образовательный проект для школьников «Театр у школьной доски», актерские тренинги, читки современной драматургии, музыкальные квартирники, выставки.  

Фото: minkultrb.ru
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