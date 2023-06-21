Коллектив Стоматологической поликлиники №2 – за здоровый образ жизни

Физическая активность дает значительные преимущества для поддержания здоровья сердца, мозга и всего организма человека. Она делает человека не только физически более привлекательным, но и существенно улучшает его здоровье, позитивно влияет на продолжительность жизни.Так для сотрудников ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» предоставляются абонементы на посещение бассейна, а в рамках корпоративной программы «Укрепление здоровья на рабочем месте» мы проводим зарядку и гимнастику на рабочем месте. Регулярные занятия физической культурой способствуют укреплению здоровья, повышению умственной и физической работоспособности, тем самым позволяют сформировать навыки и привычки к здоровому образу жизни.Наш коллектив активно принимает участие во всевозможных спортивных мероприятиях, проводим выходы на тропу здоровья. Благодаря активной мышечной работе, снимается перенапряжение отдельных органов и систем. Улучшается процесс газообмена, кровь циркулирует по сосудам быстрее, а сердце работает более эффективно.Доказано, что люди, ведущие активный образ жизни, живут дольше и меньше болеют. В старости их обходят стороной многие опасные заболевания, например, атеросклероз, ишемия или гипертония. Да и само тело стареть начинает гораздо позже.Важно помнить, что здоровье находится в наших руках. И быть здоровым — должно стать естественным желанием каждого человека.«Движение — это жизнь, а жизнь — это движение».Фото: предоставлено ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»