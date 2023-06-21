Общество 21.06.2023 в 10:22

Коллектив Стоматологической поликлиники №2 – за здоровый образ жизни

Люди, ведущие активный образ жизни, живут дольше и меньше болеют
A- A+
Коллектив Стоматологической поликлиники №2 – за здоровый образ жизни
Физическая активность дает значительные преимущества для поддержания здоровья сердца, мозга и всего организма человека. Она делает человека не только физически более привлекательным, но и существенно улучшает его здоровье, позитивно влияет на продолжительность жизни.

Так для сотрудников ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» предоставляются абонементы на посещение бассейна, а в рамках корпоративной программы «Укрепление здоровья на рабочем месте» мы проводим зарядку и гимнастику на рабочем месте. Регулярные занятия физической культурой способствуют укреплению здоровья, повышению умственной и физической работоспособности, тем самым позволяют сформировать навыки и привычки к здоровому образу жизни.

Наш коллектив активно принимает участие во всевозможных спортивных мероприятиях, проводим выходы на тропу здоровья. Благодаря активной мышечной работе, снимается перенапряжение отдельных органов и систем. Улучшается процесс газообмена, кровь циркулирует по сосудам быстрее, а сердце работает более эффективно.

Доказано, что люди, ведущие активный образ жизни, живут дольше и меньше болеют. В старости их обходят стороной многие опасные заболевания, например, атеросклероз, ишемия или гипертония. Да и само тело стареть начинает гораздо позже.

Важно помнить, что здоровье находится в наших руках. И быть здоровым — должно стать естественным желанием каждого человека.

«Движение — это жизнь, а жизнь — это движение».

Фото: предоставлено ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»
Теги
здоровье

Все новости

Главный праздник лета
21.06.2023 в 12:39
В Улан-Удэ вынесли приговор водителю с фальшивыми правами
21.06.2023 в 12:25
Пожилого Степана соблазнила юная Булочка
21.06.2023 в 12:00
В Улан-Удэ Молодежный художественный театр получил современное оборудование
21.06.2023 в 11:46
В Бурятии утонул воспитанник центра социальной помощи детям
21.06.2023 в 11:19
Глава Бурятии предложил Владимиру Путину развивать водный транспорт на Байкале
21.06.2023 в 11:02
В Бурятии от укусов клещей пострадали 474 ребенка
21.06.2023 в 10:47
Коллектив Стоматологической поликлиники №2 – за здоровый образ жизни
21.06.2023 в 10:22
В Улан-Удэ предпринимательницу будут судить за таблетки для похудения
21.06.2023 в 10:12
В Улан-Удэ автосервис вернул горожанке присвоенные страховые деньги
21.06.2023 в 10:09
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
Главный праздник лета
В Бурятии проводятся районные Сурхарбааны
21.06.2023 в 12:39
Пожилого Степана соблазнила юная Булочка
В новосибирском енотокафе ждут пополнения у нестандартной пары
21.06.2023 в 12:00
В Улан-Удэ Молодежный художественный театр получил современное оборудование
Материально-техническое обновление стало возможным благодаря средствам нацпроекта «Культура»
21.06.2023 в 11:46
В Бурятии от укусов клещей пострадали 474 ребенка
Число покусанных среди населения перевалило за 1500 человек
21.06.2023 в 10:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru