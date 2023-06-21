В Бурятии отметили День медицинского работника

16 июня в театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника и 100-летию Республики Бурятия. Отметить праздник собрались ветераны здравоохранения, представители медицинских учреждений города и республики: врачи, фельдшеры, медсестры и лаборанты.С профессиональным праздником медицинских работников поздравили официальные лица - заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения Евгения Лудупова, заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской, руководитель Управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев, руководитель Управления Росздравнадзора Зоя Занабадарова, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Александр Варфоломеев и другие почетные гости.К празднованию 100-летия медицина Бурятии подошла с хорошими результатами. В республике обновляется материально-техническая база медучреждений, доктора регулярно повышают квалификацию, в селах строятся новые ФАПы и амбулатории. В 2021 году завершено строительство Центра ядерной медицины, в июне 2022 года открылся хирургический корпус онкодиспансера. Теперь в Бурятии создан полный цикл по диагностике и лечению онкозаболеваний не только для жителей нашей республики, но и Забайкалья, Якутии, Иркутской области, а также граждан Монголии.Евгения Лудупова отметила, что День медицинского работника – это праздник единения всех медиков республики, день благодарности за спасенные жизни и сохранение здоровья.- У нас сохраняется хороший кадровый потенциал, ежегодно мы увеличиваем целевые места в медицинские вузы. В рамках федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение» в 2023 году 300 мест в 13 российских вузах будет выделено на обучение по медицинским специальностям. Это на 104 места больше, чем годом ранее, - сказала Евгения Лудупова и пригласила молодежь республики поступать в медицинские вузы.В республике большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, ведь болезнь проще предотвратить, чем вылечить. Популяризация профосмотров, диспансеризации – это одна из важных задач всех медицинских работников.- Наша гордость – это высокотехнологичная медицинская помощь. Это и трансплантология, которая в течение последних двух лет активно развивается, и переход на операции лапароскопическим методом, который позволяет проводить хирургические вмешательства с минимальным воздействием на организм, - рассказала Евгения Лудупова.В медицинской отрасли республики трудится более 30 тыс. человек, из них 22 тыс. медиков заняты в государственной системе здравоохранения. Многие доктора пришли в медицину по зову сердца, как это сделал анестезиолог-реаниматолог БСМП Владимир Ринчинов.- Когда я оканчивал школу, знал, что профессия медика – очень уважаемая и достойная, кроме того, мои тети были врачами. Доктор – это профессия, которая помогает людям, поэтому я и стал врачом. Сначала работал участковым терапевтом в районной больнице, а потом стал анестезиологом-реаниматологом. В БСПМ работаю уже около 30 лет. За это время встречал разных больных - тяжелых, очень тяжелых, мы стараемся всем помочь, чтобы люди выздоровели, вновь стали физически активными. Психологически бывает тяжело иногда, накапливается усталость, тогда стараюсь отдохнуть: почитать книги, прогуляться на природе, провести время с семьей, - рассказал доктор.Высокими наградами в День медика отметили более 150 человек. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» наградили 13 человек, почетное звание «Заслуженный врач Республики Бурятия» присвоено 17 врачам, а почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Бурятия» получили 15 представителей среднего медицинского персонала.Торжество подчеркнуло совместное исполнение гимна медицинских работников «Мы – медики Бурятии», написанного в 2022 году. Также гостям представили фильм о 100-летней истории системы здравоохранения Республики Бурятия и концертную программу творческих коллективов.Основная задача медицины Бурятии на ближайшие годы – повышение качества и доступности медпомощи. Жителям республики следует помнить о том, что самое ценное - это медработники, отдающие свои силы, знания и опыт для выздоровления пациентов, своей работой старающиеся сделать нашу жизнь долгой и счастливой.Фото: Центр медицинской профилактики и общественного здоровья им. В.Р. Бояновой