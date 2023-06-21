Таможенники Бурятии сажают не только контрабандистов

Таможенники Бурятии приняли участие в районной посадке деревьев, организованной работниками лесного хозяйства. По словам специалистов, приживаемость ростков составляет 25%, так что результаты проделанной работы можно будет оценить только через год, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.Кроме этого, сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта приняли участие в общегородской акции «Чайный путь. Начало» по уборке территории Гостиного двора Кяхты. В ходе акции не только был проведен субботник, но также небольшая выставка о прошлом величии и значении Гостиного двора и чайная церемония.Фото: Бурятская таможня