Общество 21.06.2023 в 12:44

Таможенники Бурятии сажают не только контрабандистов

Сотрудники  таможенных постов МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки  высадили 20 тысяч сеянцев сосны
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Текст: Номер один
Таможенники Бурятии сажают не только контрабандистов
Таможенники Бурятии приняли участие в районной посадке деревьев, организованной работниками лесного хозяйства. По словам специалистов, приживаемость ростков составляет 25%, так что результаты проделанной работы можно будет оценить только через год, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Кроме этого, сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта приняли участие в общегородской акции «Чайный путь. Начало» по уборке территории Гостиного двора Кяхты. В ходе акции не только был проведен субботник, но также небольшая выставка о прошлом величии и значении Гостиного двора и чайная церемония.

Фото: Бурятская таможня


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