Общество 21.06.2023 в 12:53

В Бурятии воздух прогреется до +38 градусов

Жара начнет потихоньку спадать к выходным
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии воздух прогреется до +38 градусов

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей республики в ближайшие три дня.

Согласно прогнозу Бурятгидрометцентра, 22 июня в Улан-Удэ будет погода без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днем составит +35, +37 градусов, а ночью опустится до +14, +16 градусов.

В целом завтра по республике – переменная облачность, погода без осадков. Днем по югу и юго-западу местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, местами до 14 м/с. Температура ночью составит +13, +18 градусов, местами +3, +8. Днем воздух прогреется до +28, +33, а местами до +38 градусов. По Прибайкалью и крайнему северу до +21, +26 градусов.

В пятницу, 23 июня, в Бурятии местами пройдет кратковременный дождь. Ветер сменится на северо-западный и составит 6-11 м/с, а в отдельных районах разойдется до 15-19 м/с. Температура ночью будет +14, +19 градусов, местами +4, +9. Температура днем +20, +25, в некоторых районах - до +30 градусов.

24 июня по республике - переменная облачность. Ночью ожидается погода преимущественно без осадков, а утром местами задержится туман. Днем по южной половине пройдут дожди и грозы. Ветер северо-западный, ночью – слабый, а днем - до 6-11 м/с. В отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью +13,+18, местами упадет до +4,+9. Днем столбики термометра поднимутся до +21,+26, а местами до +31. По Прибайкалью и юго-западу при дожде температура составит +15,+20 градусов.



Фото: Номер один

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