Общество 21.06.2023 в 13:35
В районе Бурятии вновь встретили медведя
Косолапый перебежал дорогу и попал в объектив камеры
Текст: Евгения Гармаева
В Баунтовском районе засняли на видео хозяина тайги. Встреча произошла вчера, 20 июня. Медведь показался жителям на 32 км дороги от села Багдарин в сторону Читы.
Кадрами поделились в группе «Баунт-инфо 24/7». Жителей призывают быть осторожными и внимательными. Напомним, несколько дней назад медведя также видели в городе Северобайкальск, а до этого – в Кабанском районе.Фото: скриншот из видео
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