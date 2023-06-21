В районе Бурятии вновь встретили медведя

В Баунтовском районе засняли на видео хозяина тайги. Встреча произошла вчера, 20 июня. Медведь показался жителям на 32 км дороги от села Багдарин в сторону Читы.





Кадрами поделились в группе «Баунт-инфо 24/7». Жителей призывают быть осторожными и внимательными. Напомним, несколько дней назад медведя также видели в городе Северобайкальск, а до этого – в Кабанском районе.