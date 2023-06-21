Общество 21.06.2023 в 14:52

В Бурятии открылась летняя любительская рыбалка на омуля

Рост биомассы омуля позволил снять часть ограничений и открыть летнюю любительскую рыбалку на байкальского эндемика
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В Бурятии открылась летняя любительская рыбалка на омуля
В Бурятии 20 июня в поселке Усть-Баргузин состоялось открытие летней любительской рыбалки на омуля. Порыбачить на лодках вышли более пятидесяти человек, сообщили в минсельхозпроде республики.

«Открытие летней любительской рыбалки на омуля стало возможным благодаря инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова. В прошлом году были поданы документы на разрешение изменения правил рыболовства в Байкало-Ангарском бассейне, и в течение всего года велась большая работа правительства республики при поддержке депутата Госдумы Вячеслава Дамдинцурунова», - рассказал зампред правительства Бурятии Галсан Дареев.

Он отметил, что разрешение летнего любительского лова имеет важное значение для жителей прибрежных районов республики, у которых лов омуля – это образ жизни и один из источников пищи и дохода.

Лов омуля попал под запрет в 2017 году. Причиной стало снижение критической биомассы байкальского омуля. Положительную динамику в увеличении биомассы отметили специалисты байкальского филиала ВНИРО: если в 2017 году биомасса омуля составляла 6,8 тыс тонн, то в 2022 году она составила 8,8 тыс тонн. Это позволило снять часть ограничений и открыть летнюю любительскую рыбалку на байкальского эндемика.

«Многолетняя добросовестная и, порой, самоотверженная работа байкальского филиала Главрыбвода и Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства по изучению, восполнению запасов омуля и по охране, позволила снять ограничения на любительский вылов. Главрыбводом за последние годы было выпущено почти 3 млрд личинок байкальского омуля. В мероприятиях по сохранению и охране байкальского омуля ежегодно участвуют 580 сотрудников рыбоохраны, МВД, транспортной полиции, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ВНИРО», - отметил Галсан Дареев.

В этом году любительский лов омуля разрешен в четырех рыбопромысловых районах Байкала - Северо-Байкальском, Баргузинском, Прибайкальском и Южно-Байкальском районе в Иркутской области. В каждом районе определены участки и различные сроки, в зависимости от сроков подходов омуля к этим местам.

Основные правила любительской ловли омуля – это рыбалка с 5 до 22 часов на определенных участках Байкала, при себе иметь не более 10 крючков и омуль размером меньше 20 см должен выпускаться обратно. Также в сутки разрешено ловить не более 5 кг омуля.

Правила рыболовства размещены на сайте Ангаро-Байкальского территориального управления http://fishingnadzor.ru/pravila-ryibolovstva.html. Также можно задать вопросы по телефонам управления: 8 (3012) 21-38-13, 21-38-14.
  
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии

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