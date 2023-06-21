Общество 21.06.2023 в 14:57
Второй слой асфальта на ул. Иволгинской в Улан-Удэ уложат в июле
Пока специалисты проверят качество уже уложенного асфальта
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на улице Иволгинской, которую ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», уложен нижний слой асфальта и нанесена временная разметка для удобства автомобилистов. Как сообщили в мэрии, сейчас планируется сделать «вырубку» асфальта и отправить образцы на проверку качества в лаборатории. После подтверждения всех показателей, ориентировочно в июле, начнется покрытие дороги вторым слоем асфальта.
Напомним, улицу Иволгинскую ремонтируют от улицы Дорожной до скульптуры «Мать Бурятия». Протяженность участка составляет 3,1 км. Ремонт дороги выполняет подрядная организация «СК Арсенал».
Качество выполнения работ и соблюдение сроков контролирует МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Гарантийный срок объекта составляет пять лет.
Всего в этом году в городе обновят 23 участка во всех районах. Это ключевые дороги, ведущие к социально значимым объектам и туристическим местам.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Напомним, улицу Иволгинскую ремонтируют от улицы Дорожной до скульптуры «Мать Бурятия». Протяженность участка составляет 3,1 км. Ремонт дороги выполняет подрядная организация «СК Арсенал».
Качество выполнения работ и соблюдение сроков контролирует МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Гарантийный срок объекта составляет пять лет.
Всего в этом году в городе обновят 23 участка во всех районах. Это ключевые дороги, ведущие к социально значимым объектам и туристическим местам.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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