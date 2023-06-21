Второй слой асфальта на ул. Иволгинской в Улан-Удэ уложат в июле

В Улан-Удэ на улице Иволгинской, которую ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», уложен нижний слой асфальта и нанесена временная разметка для удобства автомобилистов. Как сообщили в мэрии, сейчас планируется сделать «вырубку» асфальта и отправить образцы на проверку качества в лаборатории. После подтверждения всех показателей, ориентировочно в июле, начнется покрытие дороги вторым слоем асфальта.Напомним, улицу Иволгинскую ремонтируют от улицы Дорожной до скульптуры «Мать Бурятия». Протяженность участка составляет 3,1 км. Ремонт дороги выполняет подрядная организация «СК Арсенал».Качество выполнения работ и соблюдение сроков контролирует МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Гарантийный срок объекта составляет пять лет.Всего в этом году в городе обновят 23 участка во всех районах. Это ключевые дороги, ведущие к социально значимым объектам и туристическим местам.Фото: мэрия Улан-Удэ