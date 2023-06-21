В Бурятии дорогу на Байкал осложнит веломарафон

В Бурятии в эту субботу, 24 июня, на старт XVI Байкальского веломарафона выйдут более 500 велосипедистов, как любителей, так и профессионалов. Спортсмены проявят свои способности на различных дистанциях от 1 км до 260 в самых разных возрастных категориях.Не менее живописной станет трасса веломарафона, которая растянулась вдоль восточного побережья Байкала - от Улан-Удэ до Усть-Баргузина, сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.В ведомстве напомнили, что в период проведения XVI Байкальского веломарафона будут введены временные ограничения движения транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян. Это просят учесть при планировании поездок:Время стартов:Фото: минспорта Бурятии