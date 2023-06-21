Общество 21.06.2023 в 15:15

В Бурятии дорогу на Байкал осложнит веломарафон

В субботу, 24 июня, вводятся ограничения  на автотрассе Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан
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В Бурятии дорогу на Байкал осложнит веломарафон
В Бурятии в эту субботу, 24 июня, на старт XVI Байкальского веломарафона выйдут более 500 велосипедистов, как любителей, так и профессионалов. Спортсмены проявят свои способности на различных дистанциях от 1 км до 260 в самых разных возрастных категориях.

Не менее живописной станет трасса веломарафона, которая растянулась вдоль восточного побережья Байкала - от Улан-Удэ до Усть-Баргузина, сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.

В ведомстве напомнили, что в период проведения XVI Байкальского веломарафона будут введены временные ограничения движения транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян. Это просят учесть при планировании поездок:

- с 07:45 до 9:30 Улан-Удэ – Турунтаево, с 9 по 57-й км;
- с 09:30 до 11:00 Турунтаево – Черёмушки, с 57 по 135-й км;
- с 11:00 до 15:00 Черёмушка – площадка для отдыха водителей, с 135 по 212-й км;
- с 15:00 до 17:00 площадка для отдыха водителей – Усть-Баргузин, с 212 по 264-й км;
- с 17:00 до 20:00 Усть-Баргузин АЗС (слева), отворот налево в пгт Усть-Баргузин улицы Трактовая, Ленина - финиш Усть-Баргузин ул. Ленина, 24 «Байкальский колледж туризма и сервиса».

Время стартов:

I старт - в 08:00 на 260 км Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка (лагерь «Огонёк»);
II старт - в 10:00 на 200 км п. Турунтаево, ул. Комаровка, 36а/1 (кафе «Привал»);
III старт - в 14:00 на 100 км «ОЭЗ Байкальская гавань»;
IV старт - в 16:00 на 40 км остановка Хэльмын Хушун «Святой Нос»;
Финиш – 18:00.


Фото: минспорта Бурятии
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веломарафон автотрасса Байкал

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