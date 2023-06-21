Общество 21.06.2023 в 15:59

В Улан-Удэ завершено уголовное дело «курьера» мошенников

Молодой человек забирал у пожилых граждан деньги, чтобы выручить родственников, якобы совершивших ДТП
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ завершено уголовное дело «курьера» мошенников
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя столицы Бурятии. Молодой человек выступал завершающим звеном в преступной мошеннической схеме, обманом похищая деньги у пожилых людей, а именно, выступал в качестве курьера по их сбору, сообщили в МВД по Бурятии.

Получая указания от кураторов в одном из мессенджеров, злоумышленник на такси приезжал к обманутым пенсионерам, которым мошенники под видом сотрудников полиции и Следственного комитета звонили и сообщали, что их близкий родственник (дочь, сын или внук) попал в ДТП и по его вине пострадали граждане. «Решить вопрос» и избежать уголовной ответственности псевдоправоохранители предлагали передачей им крупной суммы, необходимой, якобы, для лечения пострадавших.

Забирая деньги у введенных в заблуждение пожилых горожан, фигурант оставлял себе в качестве оплаты небольшую фиксированную часть суммы, остальные наличные переводил на указанные аферистами счета.

Потерпевшими от противоправных действий стали шестеро пенсионеров в возрасте от 75 до 90 лет. Размер передаваемых ими курьеру средств варьировался от 80 тыс до 350 тыс рублей. Общий ущерб превысил 800 тыс рублей.

Известно, что преступный заработок обвиняемый нашел в декабре прошлого года в одном из мессенджеров, где увидел объявление о «быстрых» деньгах. Далее с ним связались кураторы, которые в дальнейшем давали поручения о сборе денежных средств. В течение месяца он исполнял их, пока в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий не был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Бурятии.

Отметим, заключенный под стражу злоумышленник ранее судим за кражу денег с найденной банковской карты и в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за три эпизода хищений имущества из торговых точек. Нигде не учится и не работает, имеет 9 классов основного среднего образования.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу,  материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, согласно санкциям части 2 статьи 159 УК РФ  – до 5 лет лишения свободы.

Полиция рекомендует регулярно проводить со своими пожилыми родственниками профилактические беседы и объяснять, что подобные звонки могут оказаться проделками мошенников. В таких случаях необходимо прерывать разговор с незнакомцами и самому перезванивать родственнику, чтобы убедиться в достоверности полученной информации. Также нужно незамедлительно сообщить о произошедшем сотрудникам полиции и предупредить своих родных и близких о подобных фактах.

Фото: «Номер один»
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