В Улан-Удэ завершено уголовное дело «курьера» мошенников

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя столицы Бурятии. Молодой человек выступал завершающим звеном в преступной мошеннической схеме, обманом похищая деньги у пожилых людей, а именно, выступал в качестве курьера по их сбору, сообщили в МВД по Бурятии.Получая указания от кураторов в одном из мессенджеров, злоумышленник на такси приезжал к обманутым пенсионерам, которым мошенники под видом сотрудников полиции и Следственного комитета звонили и сообщали, что их близкий родственник (дочь, сын или внук) попал в ДТП и по его вине пострадали граждане. «Решить вопрос» и избежать уголовной ответственности псевдоправоохранители предлагали передачей им крупной суммы, необходимой, якобы, для лечения пострадавших.Забирая деньги у введенных в заблуждение пожилых горожан, фигурант оставлял себе в качестве оплаты небольшую фиксированную часть суммы, остальные наличные переводил на указанные аферистами счета.Потерпевшими от противоправных действий стали шестеро пенсионеров в возрасте от 75 до 90 лет. Размер передаваемых ими курьеру средств варьировался от 80 тыс до 350 тыс рублей. Общий ущерб превысил 800 тыс рублей.Известно, что преступный заработок обвиняемый нашел в декабре прошлого года в одном из мессенджеров, где увидел объявление о «быстрых» деньгах. Далее с ним связались кураторы, которые в дальнейшем давали поручения о сборе денежных средств. В течение месяца он исполнял их, пока в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий не был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Бурятии.Отметим, заключенный под стражу злоумышленник ранее судим за кражу денег с найденной банковской карты и в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за три эпизода хищений имущества из торговых точек. Нигде не учится и не работает, имеет 9 классов основного среднего образования.Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.Максимальное наказание, согласно санкциям части 2 статьи 159 УК РФ – до 5 лет лишения свободы.Полиция рекомендует регулярно проводить со своими пожилыми родственниками профилактические беседы и объяснять, что подобные звонки могут оказаться проделками мошенников. В таких случаях необходимо прерывать разговор с незнакомцами и самому перезванивать родственнику, чтобы убедиться в достоверности полученной информации. Также нужно незамедлительно сообщить о произошедшем сотрудникам полиции и предупредить своих родных и близких о подобных фактах.Фото: «Номер один»