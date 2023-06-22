Общество 22.06.2023 в 10:02

Молодые ученые ВСГУТУ стали победителями программы «УМНИК»

Они предлагают защищать от коррозии  трубопроводы, использовать силикатные бактерии и поить спортсменов сывороточной водой
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Молодые ученые ВСГУТУ стали победителями программы «УМНИК»
Сразу три представителя Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) вошли в число победителей программы «УМНИК». Поданные ими проекты прошли экспертизу в Фонде содействия инновациям и получат финансовую поддержку в размере 500 тыс рублей, сообщили в пресс-службе ВСГУТУ.

Среди победителей магистрант направления «Строительство» Максим Мокеев. Его проект связан с разработкой установки для производства рулонной гидроизоляции трубопроводов методом щелевого нанесения адгезива.

«Наша разработка позволит увеличить долговечность трубопровода и увеличить его срок службы, с помощью специально разработанного материала, который наносится снаружи трубопровода и защищает от проникновения химических веществ. Сейчас планируется строительство трубопровода «Сила Сибири – 2», который соединяет запад и Китай, и мы будем его защищать от коррозий. Над данным проектом наша команда работает около полугода, но планируем заниматься этим 5-10 лет», - отметил Максим Мокеев.

Разработка магистранта направления «Биотехнология» Арюны Балхановой связана с созданием кормовой добавки «Биосиликат» для сельскохозяйственных животных.

«Суть разработки заключается в том, чтобы использовать в качестве кормовой добавки выработки силикатных бактерий в виде различных ферментов и доступного кремния. Такая добавка даст животным привес, продуктивность, так же повысит естественную резистентность, не снижая качество и характеристики готовой продукции в отличии от использования искусственных химических добавок», - рассказала Арюна Балханова.

Проект студентки направления «Продукты питания животного происхождения» Евгении Хмелевой нацелен на разработку изотонических напитков для спортсменов. Она основана на использовании «сывороточной воды» с добавлением экстрактов дикоросов Бурятии, обладающих регидрационными, антиоксидантными и функциональными свойствами.

«Использование безбелковой молочной сыворотки, которая богата легкоусвояемыми углеводами, минеральными веществами и витаминами, позволит получить изотонический напиток без добавления химически синтезированных компонентов. Он будет удалять жажду и нормализовать водно-солевой баланс у спортсменов после тренировки. Обогащение напитка экстрактами таких дикоросов Бурятии как Саган дали, Иван-чай позволит обеспечить антиоксидантную защиту в период тренировочного процесса и соревнований, повысить тонус, а также улучшить органолептические и функциональные свойства спортивных изотонических напитков и увеличит сроки и хранения», - рассказала Евгения Хмелёва.

Напомним, региональный этап финала конкурса «УМНИК» прошел в декабре прошлого года. Он проводился по шести направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии», «Ресурсосберегающая энергетика». По итогам для дальнейшей экспертизы о финансовой поддержке в Фонд содействия инновациям были направлены шесть проектов.

«Победа в гранте УМНИК программы Фонда содействия инновациям является продолжением нашей общей работы над проектом. Стоит отметить, что в большинстве случаев за успехом проекта стоит команда. Мы выражаем благодарность всем, кто оказал неоценимую поддержку нашей команде и проектам», - сказал Максим Мокеев.

Молодые ученые ВСГУТУ выразили благодарность своим научным руководителям: профессору, доктору технических наук Ларисе Урхановой; доценту, кандидату биологических наук Саяне Гомбоевой; доценту, кандидату технических наук Анне Щекотовой.

Фото: ВСГУТУ

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