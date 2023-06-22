Общество 22.06.2023 в 10:13

В Монголии пойдет под суд экс-министр и бывший лидер Демократической партии

Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии пойдет под суд экс-министр и бывший лидер Демократической партии
Уголовное дело на бывшего министра развития народонаселения и социального обеспечения Монголии, экс-депутата парламента и предыдущего лидера Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями, будет передано из прокуратуры в суд.

«Содномзундуйн Эрдэнэ находился под следствием по факту злоупотребления служебными обязанностями, полномочиями и положением в период пребывания на должности министра развития народонаселения и социального обеспечения, а также во время работы председателем Национального совета социального страхования», - сообщила пресс-служба прокуратуры.

По его данным, обвиняемый в нарушение закона о социальном обеспечении решил внести средства из фонда соцстрахования на текущие и сберегательные счета коммерческого банка CapitalBank. По этому поводу было начато расследование и возбуждено уголовное дело в отношении Содномзундуйн Эрдэнэ как госслужащего, злоупотребившего своими полномочиями и причинившего крупный ущерб государству.

Ранее суд первой инстанции по уголовным делам избрал обвиняемому меру пресечения в виде ограничения выезда за рубеж.

Содномзундуйн Эрдэнэ с 2012 по 2016 годы являлся депутатом парламента и министром развития народонаселения и соцобеспечения. В 2017 году возглавил потерпевшую поражение Демократическую партию. Она выдвинула своего лидера кандидатом на президентских выборах 2021 года, где политик занял третье место с 6,37% голосов избирателей. При Содномзундуйн Эрдэнэ партию сотрясали скандалы с расколом и выборами двух председателей. Передал партийную печать и пост главы демократов лишь в январе 2023 года.

Фото: pixabay.com
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