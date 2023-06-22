Общество 22.06.2023 в 11:44

В Бурятии с бесправной автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка

Женщина наехала на мальчика на пешеходном переходе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии с бесправной автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка
Прокурор Тункинского района выиграл иск к женщине-водителю о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате ДТП.

«Женщина, не имеющая водительских прав, совершила наезд на 6-летнего мальчика, переходящего дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку были причинены телесные повреждения средней степени тяжести», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Иск был подан в интересах ребенка, мать которого обратилась в надзорное ведомство за помощью.

Тункинский райсуд требования прокуратуры удовлетворил частично, взыскав с женщины-водителя компенсацию в размере 300 тыс. рублей.

Решение уже вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Фото: «Номер один»
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