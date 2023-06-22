Общество 22.06.2023 в 11:44
В Бурятии с бесправной автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка
Женщина наехала на мальчика на пешеходном переходе
Текст: Константин Воронов
Прокурор Тункинского района выиграл иск к женщине-водителю о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате ДТП.
«Женщина, не имеющая водительских прав, совершила наезд на 6-летнего мальчика, переходящего дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку были причинены телесные повреждения средней степени тяжести», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Иск был подан в интересах ребенка, мать которого обратилась в надзорное ведомство за помощью.
Тункинский райсуд требования прокуратуры удовлетворил частично, взыскав с женщины-водителя компенсацию в размере 300 тыс. рублей.
Решение уже вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.
Фото: «Номер один»
«Женщина, не имеющая водительских прав, совершила наезд на 6-летнего мальчика, переходящего дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку были причинены телесные повреждения средней степени тяжести», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Иск был подан в интересах ребенка, мать которого обратилась в надзорное ведомство за помощью.
Тункинский райсуд требования прокуратуры удовлетворил частично, взыскав с женщины-водителя компенсацию в размере 300 тыс. рублей.
Решение уже вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.
Фото: «Номер один»
ТегиДТП компенсация