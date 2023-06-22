В Бурятии с бесправной автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка

Прокурор Тункинского района выиграл иск к женщине-водителю о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате ДТП.«Женщина, не имеющая водительских прав, совершила наезд на 6-летнего мальчика, переходящего дорогу по пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку были причинены телесные повреждения средней степени тяжести», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Иск был подан в интересах ребенка, мать которого обратилась в надзорное ведомство за помощью.Тункинский райсуд требования прокуратуры удовлетворил частично, взыскав с женщины-водителя компенсацию в размере 300 тыс. рублей.Решение уже вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.Фото: «Номер один»