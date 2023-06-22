Общество 22.06.2023 в 11:44

Почти 29 процентов населения Бурятии – молодежь

Она хорошо образована, работает, женится и рожает детей
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Текст: Номер один
Почти 29 процентов населения Бурятии – молодежь
Слухи об едва ли не тотальном исходе молодежи из Бурятии сильно преувеличены. В республике на 1 января 2023 года, по предварительным данным, проживало 281,9 тыс человек в возрасте от 14 до 35 лет или 28,9 % от общей численности населения, сообщил Бурятстат.

Из них: 143,4 тыс человек (50,9 %) – мужчины и 138,5 тыс человек (49,1 %) – женщины. Среди молодежи республики большую часть составляют городские жители: в городах и поселках городского типа проживает 171,8 тыс человек (61%), в сельской местности – 110,1 тыс человек (39%).

По итогам выборочного обследования рабочей силы, в 2022 году в республике среди лиц в возрасте 15-35 лет 22,4 % имели высшее образование, 28,8 % – среднее профессиональное, 23,7 % – среднее общее,
20% – основное общее и 5,1 % – не имели основного общего образования.

В республике 145,4 тыс человек в возрасте 15-35 лет были заняты трудовой деятельностью, что составило 36,8 % от общей численности занятого населения, из них 57 % – мужчины, 43% – женщины.

Важным шагом в жизни молодежи является вступление в брак и создание семьи. В 2022 году в возрасте до 35 лет включительно брачные союзы заключили 4 678 мужчин (64,8 % от общего числа заключивших браки) и 4 910 женщин (68 %). Наиболее активное репродуктивное поведение также присуще молодежи. В 2022 году у женщин в возрасте 14-35 лет родилось 8,8 тыс детей или 80,6 % от общего числа родившихся.




Ежегодно в России отмечается День молодежи. Если ранее праздник отмечали 27 июня, то в нынешнем году распоряжением президента России года дату празднования перенесли на последнюю субботу июня. Согласно федеральному закону «О молодежной политике в Российской Федерации», к молодежи относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Фото: pixabay.com
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