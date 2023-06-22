Заместитель Генпрокурора России недоволен темпами решения проблем обманутых дольщиков

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел межведомственное совещание по ситуации с обманутыми дольщиками в регионах ДФО. В его работе также приняли участие заместитель полпреда президента в ДФО Игорь Кобыляченко, замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, руководство Фонда развития территорий, губернаторы и руководители органов исполнительной власти регионов.Как было сказано на совещании, в результате комплексных мер, принимаемых прокуратурой и исполнительной властью, за последние два года количество проблемных долгостроев на Дальнем Востоке сократилось более чем в три раза – с 91 до 28. Свыше 4,5 тысяч граждан получили квартиры или денежные компенсации взамен вложенных в строительство средств.Для решения этой проблемы активно используются различные механизмы. В этом году в республиках Бурятия и Саха (Якутия) применены такие инструменты как компенсационные выплаты и уступка права требования другому застройщику, от которого граждане уже получили квартиры, что сказалось на динамике снижения числа таких объектов.Вместе с тем, более 2,4 тысяч граждан продолжают оставаться в числе обманутых дольщиков.Дмитрий Демешин отметил, что в разрешении данного вопроса по-прежнему имеется ряд значимых проблем, а число лиц, не получивших жилье взамен вложенных инвестиций, остается значительным. Сейчас в 5 регионах округа числится 28 объектов незавершенного строительства. В том числе в Хабаровском крае – 14, Приморском крае – 6, Бурятии – 4, Республике Саха (Якутия) – 2, Амурской области – 2. По десяти из них (8 в Хабаровском крае и 2 в Приморском крае) пути восстановления прав дольщиков не выбраны.Основными причинами длительного строительства объектов являются несостоятельность и недобросовестность юридических лиц. Из 20 застройщиков, возводящих 28 объектов, в отношении 15 открыты конкурсные производства, такие проблемы есть в каждом обозначенном регионе.Несмотря на предусмотренную законодательством возможность достройки проблемных объектов за счет привлечения средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», органами власти Бурятии, Приморского и Хабаровского краев этот инструмент используется не в полной мере.Заместитель Генерального прокурора страны указал губернаторам отдельных регионов на необходимость детального контроля за реализацией разработанных планов-графиков по поддержке пострадавших граждан из-за неоднократных переносов сроков реализации мероприятий. Риски невыполнения мероприятий дорожных карт, по его словам сохраняются в каждом регионе. Так, в Приморском крае завершение строительства многоквартирного дома в Уссурийске только за последний год перенесено дважды.Подводя итоги обсуждения, заместитель Генерального прокурора России потребовал принять дополнительные меры для исполнения поставленной главой государства задачи. В их числе названы предбанкротный мониторинг застройщиков и анализ их финансовой устойчивости, личное инспектирование главами регионов объектов долевого строительства для изучения ситуации, усиление контроля за работой профильных министерств и ведомств по реальному исполнению дорожных карт по достройке объектов. Прокурорам регионов поручено обеспечить надзорное сопровождение по каждому проблемному дому.Фото: «Номер один»