Акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби, проходят в Бурятии

Акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби проходят сегодня в Бурятии. В день начала Великой Отечественной войны жители и гости столицы республики присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти». Митинг, посвященный трагической дате, состоялся возле Мемориала Победы. С самого утра почетный караул воинов был выстроен у Вечного огня, у памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому и у памятника «Танк», сообщили в правительстве республики.К участникам мероприятия обратился заместитель председателя правительства Петр Мордовской.«Уважаемые земляки! 22 июня 1941 года навсегда в нашей памяти и в памяти всего человечества. После вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз последовали тяжелые четыре года войны. Из Бурятии на фронт ушло более 120 тысяч человек – каждый пятый житель республики, почти 40 тысяч человек погибли на полях сражений. Память о подвиге наших героев навсегда останется с нами, мы обязаны передавать эту память подрастающему поколению. Нелегко пришлось тогда на фронте и в тылу, нелегко ковалась Победа. Сегодня наша страна вновь переживает нелегкие времена, и выходцы из Бурятии доблестно противостоят нацизму и фашизму в зоне специальной военной операции. Это воины Улан-Удэнского гарнизона, 36-й общевойсковой армии, 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, добровольческих отрядов. Республика сегодня сплочена как никогда! Победа будет за нами! Всем желаю мирного неба над головой и всего самого доброго!» – отметил он.После минуты молчания прозвучали оружейные залпы, жители Бурятии возложили цветы и лампадки с зажженными свечами к мемориалу. В акции приняли участие первые лица республики и города Улан-Удэ, военные, общественные организации и другие граждане.Добавим, что мероприятия памяти проходят по всей республике со вчерашнего вечера. Так, накануне вечером перед мемориальным комплексом «Умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны» в Улан-Удэ состоялась акция «Огненные картины войны», где из 360 свечей была выложена надпись «Помним». В акции приняли участие Молодежный центр Бурятии, представители «Молодой гвардии Единой России», фонд «Защитники Отечества», «Волонтеры Победы» и «Волонтерская рота».Также сегодня для первой военно-спортивной патриотической смены в лагере «Огонек» проводятся уроки мужества, встречи с участниками боевых действий и художественные мероприятия в память о погибших в годы войны.22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России. В этот день рано утром без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и завершилась победой антигитлеровской коалиции. СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.В 1996 году 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби. Ежегодно в этот день в России, а также ряде других стран, воевавших в Великую Отечественную, приспускаются флаги, проводятся памятные мероприятия люди возлагают цветы к мемориалам. С 2009 года проводится акция «Свеча памяти».Фото: egov-buryatia.ru