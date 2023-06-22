Общество 22.06.2023 в 16:31

В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов
В связи с действием в республике особого противопожарного режима власти Улан-Удэ продлили запрет на посещение городских лесов до 13 июля. Соответствующее распоряжение подписал мэр Шутенков. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.

«В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом огне и углях», - предупреждают в мэрии.

Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский, Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц, пешеходной тропы «Юбилейная».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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