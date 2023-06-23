В Улан-Удэ из-за жары начали поливать дороги

В Улан-Удэ из-за жаркой погоды Комбинат по благоустройству начал поливать водой магистральные дороги. Как сообщили в мэрии города, такие работы проводятся в первую очередь на дорогах, где часто проходят пешеходы, чтобы облегчить дыхание людей и снизить влияние различных выбросов из асфальта на жителей.23 июня с шести утра и до начала основного движения транспорта улицы города поливали пять единиц коммунальной техники.- Эти работы также позволяют снизить уровень деформации дорожного покрытия в жару, так как под воздействием солнечных лучей и в условиях загруженного городского трафика асфальт сильнее ей подвержен. Орошая дороги, мы не только содержим проезжую часть в чистоте, но и охлаждаем поверхность дорожного полотна, – объяснил и.о. директора Комбината по благоустройству Иван Толстихин.Работа по поливу будет проводиться каждое утро, пока температура останется высокой и не будет осадков.Фото: мэрия Улан-Удэ