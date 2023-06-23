Общество 23.06.2023 в 10:18

В Чите росгвардейцам Бурятии вручили госнаграды

Девять сотрудников ОМОН «Кречет» удостоены  медалей

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В Чите росгвардейцам Бурятии вручили госнаграды
В Чите сотрудники специальных подразделений Росгвардии, отличившиеся при исполнении служебных обязанностей, получили государственные награды. Для церемонии награждения в столицу Забайкальского края прибыл заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор Ильдар Шаймарданов.

Торжественное построение, посвященное вручению государственных наград, началось с минуты молчания в память о героях, павших в боях за Родину. После этого заместитель командующего Восточным округом войск национальной гвардии  Ильдар Шаймарданов вручил росгвардейцам, в том числе девятерым сотрудникам ОМОН «Кречет» Управления Росгвардии по Республике Бурятия, медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За отличие в охране общественного порядка».

У сотрудника ОМОН «Кречет» прапорщика полиции Алексея Ч. это первая государственная награда.

«Сейчас идёт специальная военная операция. Мы осуществляем охрану общественного порядка на освобожденных территориях и помогаем местным жителям. Эти награды очень много значат для нас, это высокая оценка работы нашего отряда, ведь у нас одна цель, и мы идем к ней», - отметил боец сил специального назначения Росгвардии Алексей Ч.


Вручая награды, Ильдар Шаймарданов поблагодарил участников специальной военной операции за отвагу и мужество, а также отметил их профессионализм при выполнении служебно-боевых задач.

Фото: Росгвардия
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