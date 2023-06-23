Студенты из Улан-Удэ участвуют в конкурсе «Студенческий стартап»

Применять цифровые технологии при разработке технологии литья – такую идею представили студенты ВСГУТУ. Они планируют использовать 3D-печать и нейросети для точных 3D-моделей, как основу формы для отливки металла. Это позволит экономить время на создание форм для литья и энергию, необходимую для настройки оборудования.«Одной из интересных инноваций в производстве литых изделий является использование нейросетей для формирования облика изделия по запросам клиента. Этот подход не только уменьшает время на проектирование изделия, но и позволяет целенаправленно создавать индивидуальные дизайны, удовлетворяющие потребности конечного потребителя. Далее модель может быть представлена клиенту в формате, который ему удобен, чтобы понять, насколько изделие соответствует его ожиданиям, внести корректировки и производить дополнительные изменения под конкретные нужды и предпочтения», - рассказал один из авторов проекта Пётр Зорин.Интересные проекты представили и студенты БГУ. Это разработка 3D-сканера помещений, БАДы на основе масла пихты и лечебный бальзам на основе эфирного масла полыни Сиверса.Имена победителей конкурса станут известный уже в августе. По словам зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, всего в 2023 году на конкурс поступило 6 тысяч заявок, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В этом году интерес к открытию своего стартапа в России активно проявляют иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах. Заявки на конкурс направили начинающие предприниматели из 13 стран мира, в том числе из СНГ, ЕАЭС, Египта и других государств.Фото: pixabay.com