Общество 23.06.2023 в 12:21

В отдаленном районе Бурятии открыли новую школу

В ней смогут обучаться более 500 учеников
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Текст: Константин Воронов
В отдаленном районе Бурятии открыли новую школу
22 июня глава Бурятии Алексей Цыденов открыл новую школу в селе Орлик Окинского района, построенную в рамках нацпроекта «Образование». Для учеников свои двери она откроет 1 сентября. В ней будут обучаться 510 детей.

⁃ Благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина мы построили эту школу. Финансирование составило порядка 700 млн рублей. Школа содержит все: хорошо оборудованные классы, спортивный и актовый залы, мастерские. В школе есть все, что нужно для развития наших детей, - отметил Алексей Цыденов.


Новая школа - это трехэтажное здание, состоящее из 5 блоков, где расположились 20 учебных кабинетов, мастерские, спортивный зал, раздевалки и гимнастический зал, медицинский кабинет, пищеблок, обеденный зал на 200 посадочных мест, актовый зал на 216 мест и просторная библиотека.

⁃ У нас было старое оборудование. А сейчас мы получили совершенно новые приборы, легкие в использовании. Детям, я думаю, очень понравятся. Для них это очень интересно, - рассказывает учитель физики с 45-летним стажем Любовь Ходоева.


Строительство школы на 360 мест началось в 2021 году. 1 сентября учащиеся приступят к учебе в новой школе.

⁃ Мне очень нравится новая школа. Здесь очень большая столовая и большой актовый зал. В кабинете технологии какие-то кнопочки. В старой школе на технологии мы все делали сами, без кнопочек и штучек. Я с нетерпением жду, когда пойду со своими друзьями в новую школу, - делится эмоциями ученик 7 класса Аюржан.


Как отметил глава Бурятии, при строительстве школ в районах создается и вся сопутствующая инженерная инфраструктура. В школе в Орлике также построены скважины, водозабор, отдельная газовая котельная.


В следующем году с учетом построенных и строящихся школ в республике в целом будет 40 новых школ.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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