Бурятия теряет духовное лидерство

Бурятия является официальным центром российского буддизма. На территории республики расположены многие знаменитые буддийские монастыри и храмы. Однако в связи с открытием в Тыве самого большого буддийского храма в России под патронажем семьи министра обороны Сергея Шойгу на различных уровнях заговорили о возможном переносе центра буддизма. Если подобный вариант, пока сугубо теоретический, будет реализован, то это может негативно повлиять на экономику региона и туризм.В российском буддизме произошло самое знаковое событие последнего времени. В Тыве освятили крупнейший буддийский монастырь России «Тубтен Шедруб Линг», построенный при поддержке министра обороны Сергея Шойгу. Место для строительства благословил Далай лама XIV во время визита в Республику Тыва в 1992 году. Строительство началось в 2014-м, после того как Шойгу возглавил оборонное ведомство. А имя монастырю Далай лама дал три года назад.Как сообщили «РГ» организаторы проекта, главный буддийский монастырь республики возведен по инициативе Сергея Шойгу и при поддержке Культурного фонда им. Кужугета Шойгу. На церемонии открытия присутствовали члены семьи. Представитель фонда Ксения Шойгу рассказала: «Я бы хотела поблагодарить моего отца. Без его желания, трудов, фантазии и большого вовлечения в каждую деталь монастыря, наверное, не было бы. Построить на родине буддийский монастырь было моей мечтой. Для нас это огромная радость и очень счастливый день. Таких монастырей на территории России несколько, но наш является самым большим. Я уверена, что прочные связи установятся между всеми точками буддизма в нашей стране».На церемонии освящения присутствовали экс-глава Тывы Шолбан Кара-оол, экс-глава Красноярского края Александр Усс, глава Бурятии Алексей Цыденов и другие лица, в том числе Даши Намдаков, художник и автор скульптур монастыря.В интервью БГТРК Алексей Цыденов сообщил, что «душа без веры, как пустой кувшин на ветру, и со временем забивается мусором. И важно, чтобы наши души были полны верой. Пусть у каждого своей». По словам главы региона, «открытие такого храма, безусловно, усиление».Действительно, трудно не отметить на примере возведения самого большого буддийского храма в России усиление позиций тувинских представителей данной традиции, поддерживаемых «аппаратными» возможностями Сергея Шойгу (выходца из этих мест). Впрочем, министр обороны РФ благоволит не только к тувинским буддистам, но и к представителям других религий и верований. Напомним, что несколько лет назад Сергей Шойгу в Подмосковье открыл самый крупный в России православный военный храм. Теперь очередь дошла и до буддийского.Особое значение храму придает то обстоятельство, что во время открытия в статую Будды вложили самую ценную для буддистов реликвию - частицу праха Будды Шакьямуни. На открытии зачитали телеграмму за подписью Владимира Путина: «Уверен, что новая обитель станет одним из главных буддийских религиозных, культурных и образовательных центров страны», - сообщалось в ней.Само сооружение имеет 12 этажей, высоту 56 метров с колоннами, толщина стен составляет 170 см. Общая площадь храмового комплекса занимает 9,3 га. Символизм, безусловно, присутствует в действиях региональных и федеральных чиновников. Ранее в Калмыкии президент региона Кирсан Илюмжинов построил самый высокий буддийский храм в России «Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» - имеет высоту 63 метра и девятиметровую, вторую по величине в России и Европе статую Будды. Самая же крупная статуя Будды также расположена в Калмыкии в городе Лагань, сообщают СМИ. Ранее сообщалось, что возведением столь крупных сооружений в «нулевые» годы Кирсан Илюмжинов активно лоббировал перенос центр российского буддизма из Иволгинска в столицу Калмыкии Элисту. Однако попытка переноса закончилась ничем, скорее всего, ему не хватило «аппаратных» возможностей и поддержки федералов.Добавим, что тувинские буддисты смогли добиться расположения Далай ламы. Как сообщает «РГ», Далай лама подарил тувинскому храму свои монашеские одежды, подписав их, а также священные тексты, тем самым он фактически взял монастырь под свое духовное покровительство».Экс-хамбо лама (кенсур) Чой-Доржи Будаев отметил, что «не удивился разговорам, которые начались вокруг этой темы».- В то же время исторически центром российского буддизма всегда была и остается территория Бурятии, учитывая самое большее число проживающих здесь буддистов, - сообщил он.По его словам, то, что центром буддизма была определена Бурятия, продиктовано историческими и культурными связями с Тибетом, где происходило развитие традиционного буддизма. А также из-за своего географического положения на перекрестке культурных и религиозных традиций в Центральной Азии.К тому же Тыва, расположенная несколько в стороне от этих процессов, сама не так давно вошла в состав России, а численность буддистов там заметно ниже, чем в Бурятии. Добавим, что Тыва еще в начале 20 века входила в состав Китая, а российской территорией стала лишь в 1944 году. По данным Росстата, этот регион входит в число беднейших российских территорий (пропустив вперед лишь Ингушетию). Тыва далеко уступает экономически и геополитически Бурятии, которая сотни лет была форпостом для продвижения имперских амбиций России на восток, опираясь в том числе и на религиозные традиции. С того момента как в 1764 году Екатерина II учредила пост Пандито-Хамбо ламы — главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья. В 1945 году центром бурятского буддизма окончательно определен Иволгинск и данный статус Бурятии пока никем не оспаривался.Между тем никто не даст гарантий, что все останется так, как было ранее - для укрепления позиций региона важно активно работать на федеральном уровне. И речь идет не только об активизации миссионерской деятельности буддистов в России, чем сегодня, например, активно занимаются выходцы из Тибета, организовав богатые общины в крупных российских городах. Причем абсолютно не связанные с Иволгинском. Хотя, по сути, если бы сангха активно продвигала тему помощи людям в их духовном развитии, сохранения и распространения культурного и национального наследия буддизма в России, то это наверняка положительно отразилось бы и на сангхе, и на Бурятии.Однако в Иволгинске, похоже, больше сосредоточены на консервации того, что есть, ограничиваясь территорией региона и продвигая в основном вопросы номадного животноводства и борьбы. Тем временем, не ставя перед собой больших целей, бурятская сангха продолжит и дальше уступать соседям на федеральном уровне. Например, в вопросах выделения бюджетных и внебюджетных средств на строительство тех же сооружений, как это происходит в Тыве и Калмыкии. В свою очередь, источники «Номер один» отмечают, что говорить о снижении «аппаратных» возможностей нынешнего главы Буддийской традиционной сангхи России Дамбы Аюшеева пока преждевременно. Он занимает пост главы российских буддистов без малого 30 лет, его недавно наградили орденом Почета. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.Орденом Почета Дамба Аюшеев награжден «за активную общественную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами и межконфессионального взаимопонимания».Причем, пожалуй, впервые Дамба Аюшеев продемонстрировал, что он может выйти за рамки одной лишь Бурятии. На церемонии вручения награды он произнес речь, в которой, помимо прочего, высказал желание возглавить попечительский совет по строительству крупного буддийского храма в Москве.Писатель Александр Махачкеев, автор книги о Хамбо ламе, отметил, что «вручение высокой награды Хамбо ламе Аюшееву связано и с его ролью в укреплении основ государства на востоке страны и геополитикой».Что касается просьбы Хамбо ламы об ускорении строительства крупного буддийского храма в Москве, а не в Улан-Удэ, то Александр Махачкеев отметил, что «то, что в Улан-Удэ нет таких крупных храмов, как в Калмыкии и Тыве, связано с тем, что в Бурятии исторически буддийские монастыри строились в степях и, по сути, эти канонические моменты в республике соблюдаются».Добавим, что на территории Бурятии расположены многие знаменитые буддийские монастыри и храмы, такие как Иволгинский дацан, храм «Ринпоче Багша» на Лысой горе, Ацагатский дацан и др. Перенос центра буддизма из Бурятии в другой регион может негативно повлиять на экономику региона и туризма, так как многие паломники и туристы приезжают в Бурятию именно из-за ее значимости в буддизме. Это может привести к снижению интереса к региону и, как следствие, к сокращению туристического потока и доходов. А также вызвать недовольство среди населения Бурятии, считающего буддизм родной религией и элементом своей национальной идентичности.Фото: скриншот