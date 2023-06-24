В Улан-Удэ построят «суперколонию»

В столице Бурятии намерены воплотить многомиллиардный проект по строительству уникального для республики объекта УФСИН – учреждения объединенного типа. Его вместимость должна составить аж 3 тыс. мест.Проект недавно обсужден с президентом Владимиром Путиным. Акцент был сделан на том, что появление нового объекта позволит переселить улан-удэнское СИЗО.«Объект находится в центре города, причем лучшее видовое место, объект 1886 года строительства. При этом он сам находится в достаточно тяжелом состоянии, требуется кардинальная реконструкция», - сказал Алексей Цыденов, глава Бурятии.Этот «улан-удэнский Тауэр» - самое старое здание из всех, где находятся такого рода учреждения на территории Бурятии. Идею, чтобы вынести СИЗО из центра в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы России, все поддерживают.То, что сейчас называется СИЗО, раньше именовалось Верхнеудинским тюремным замком, но об этом мало кто помнит.Сейчас, как пояснили «Номер один» в комитете по архитектуре и градостроительству мэрии, земельный участок под СИЗО имеет градостроительный статус зоны специального военного назначения.После выноса СИЗО на окраину Улан-Удэ данное место планируется использовать по-другому. Очевидно, тогда участок получит иное целевое назначение.«Это, безусловно, позволит обеспечить развитие города, создать современное учреждение с рабочими допместами для спецконтингента, и одно из лучших видовых мест города станет доступным для развития», - выразил уверенность Алексей Цыденов.«Это не просто возможно, а это необходимо», - прокомментировал идею в ходе обсуждения Константин Чуйченко, министр юстиции России.Он признал, что СИЗО находится в очень ветхом состоянии и портит городскую среду.Министр отметил, что речь идет не просто о переводе СИЗО в другое место.«Это перевод также и учреждений уголовно-исполнительной системы, предметом деятельности которых является исполнение наказаний в виде лишения свободы. Для Улан-Удэ это помимо следственного изолятора еще четыре так называемых места лишения свободы», - пояснил глава федерального ведомства.Кстати, по Чите также продвигается проект создания учреждения объединенного типа. Но для столицы Забкрая речь идет о СИЗО и пяти местах лишения свободы.Главными учреждениями бурятского УФСИНа - помимо улан-удэнского СИЗО - являются две исправительные колонии общего режима (мужская и женская) и столько же - строгого режима. Думаем, их «лихие люди» также вольются в контингент будущего объединенного суперучреждения.Колония-поселение, скорее всего, останется в прежнем положении. Как и другие части системы исправительного направления, занимающиеся обеспечением деятельности: конвоированием, материальным снабжением, инженерным обеспечением и т. д.Вместимость в 3 тыс. мест это очень большое для республики учреждение. Такого в регионе нет. Но Бурятия знает примеры, когда колонии ликвидировались, а заключенных переводили в другие места.Это произошло, к примеру, с ИК-4, ранее существовавшей в Кабанском районе в поселке Выдрино, близ границы с Иркутской областью.Насколько известно, у СИЗО в Улан-Удэ лимит наполнения составляет около 1000 человек. ИК-1 в Гусиноозерске рассчитана тоже примерно на такое же количество. Улан-удэнская ИК-2 обладает лимитом на около 1700 заключенных, а женская ИК-7 рассчитана на 300 женщин-уголовниц.Так что фактически в Улан-Удэ построят крупнейшую колонию Бурятии. Хоть, повторим, это будет не чисто «колониальное» учреждение, а с «примесью» СИЗО, которое получит там немалый процент мест.Под строительство режимного объекта указанного масштаба в Улан-Удэ необходимо изыскать обширный земельный участок. Всех, конечно, интересует, в каком микрорайоне у местных жителей появятся интересные соседи.«Участки проработаны. Эти учреждения объединенного типа будут находиться в удобной локации как для представителей силового сообщества, так и для граждан. Соответственно, мы проработали уже с регионами формирование сетевой инфраструктуры. Поэтому я здесь проблем никаких не вижу и считаю, что это надо делать. Мы готовы приступить к этой работе, а именно начать в ближайшем будущем проектирование», - сказал об Улан-Удэ и Чите министр юстиции страны.При проектировании, как известно, будущее здание всегда «привязывается» к конкретному месту, решается вопрос, откуда будет поступать централизованное отопление, водоснабжение, где надо подключиться к системе канализации, электроснабжения. Ну и нормальную дорогу к улан-удэнской суперколонии тоже желательно иметь. Однако в какой такой «удобной локации» выбран участок?«На сегодня прорабатывается вопрос с заинтересованными органами власти об определении местоположения границ земельного участка, предназначенного для строительства такого объекта», - туманно сказал «Номер один» Дмитрий Булнаев, министр имущественных и земельных отношений республики.В муниципалитете Улан-Удэ отметили, что рассматривались разные участки, но окончательный выбор еще не сделан.Начальник бурятского УФСИНа полковник Сергей Кудрявцев тоже не внес большой ясности в этот проект. Но сказал, что в рамках предполагаемого учреждения планируется модернизировать и унифицировать имеющиеся технологии в сфере обеспечения режима и развития производственного сектора.По словам начальника, также планируется «предусмотреть клиентоцентричный подход к созданию условий для содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, предоставления свиданий с их родственниками, осуществления деятельности адвокатов и общественных организаций».Будут новые оборудованные помещения для предоставления свиданий и т. д. Одним словом, «клиенты» и их родственники, видимо, останутся довольны «суперколонией» XXI века.Однако, например, на вопрос, почему грядущее учреждение будет иметь лимит наполнения именно 3 тыс. мест, как вывели эту цифру, начальник ответить не смог. Аналогично без ответа остался вопрос - будут ли бурятские ИК после передачи контингента в планируемое учреждение ликвидироваться.Путин обратил внимание участников обсуждения на финансовую сторону строительства. «Надо посчитать, сколько это будет стоить, тщательно все выверить», - указал глава государства, выслушав доклады о положении.Министр юстиции отметил, что недешево.«Например, мы сейчас проектируем учреждение объединенного типа с таким же лимитом и примерно по таким же показателям, а именно 1 тыс. мест следственного изолятора и 2 тыс. мест для учреждений, связанных с исполнением наказаний в виде лишения свободы. У нас там цифра получается 12 млрд», - ответил Константин Чуйченко.Однако с учетом инфляции, требований по сейсмике и того, что строительство должно завершиться в 2027 году, предполагается, что на учреждение в Улан-Удэ уйдет 20 млрд рублей.Сумма очень солидная. Разделив ее на 3 тыс. мест для «клиентов», мы увидим, что одно место обойдется бюджету России в 6 666 666 рубля (более 6 млн).«Тем не менее эта история все равно имеет экономическую эффективность, поскольку у нас сократятся расходы на одного осужденного и человека, находящегося в следственном изоляторе, - заверил федеральный министр. - В конечном итоге по Калуге мы просчитывали, скажем так, срок окупаемости с учетом того, что экономия составит 25–30%, получается где-то десять лет. Это нам посчитали два инвестиционных банка».«Хорошо. Спасибо», - сказал Путин.Если говорить о здании СИЗО, то это печально известное историческое место. В свое время там размещалась тюрьма (в царское время и в первые десятилетия СССР).В сталинские репрессии в ней закончился – через расстрел - земной путь многих людей, занимавших ответственные посты.Так, среди расстрелянных было немало наркомов Бурятии (министров, говоря по-современному): просвещения, земледелия, торговли, местной промышленности, финансов, юстиции. Здесь же пулю от родного СССР получили председатель Буркоопсоюза, директор института культуры. К стенке ставили руководителей аймачных (районных) комитетов «партии власти» и др.В комитете государственной охраны объектов культурного наследия, являющемся подразделением администрации главы и правительства Бурятии, говоря о здании улан-удэнского СИЗО, пояснили, что это объект культурного наследия – тюремный замок. Он имеет региональное значение.«Охраняется государством. Снести его нельзя, но есть возможность перемещения, переноса объекта», - пояснили в комитете.Нам сложно представить, как это огромное здание-памятник можно переместить на иное место, чтобы освободить земельный участок под новую застройку. Поэтому, скорее всего, после того как бурятский УФСИН через несколько лет прекратит использовать его для своих служебных нужд, объект останется на месте, но превратится во что-то другое.Допустим, в память об уголовном прошлом места там можно открыть ресторан «Мурка». Официанты в форме, стилизованной под униформу заключенных, подадут суп «Баланда с боргойской бараниной и зеленью», крепкий чай «Чифирок» с молоком и сахаром ну или комплексный обед «Передача». А на рояле будет играть музыкант в форме НКВД.Фото: russianstock.ru