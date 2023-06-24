В Бурятии «кладбища» шлака растут на глазах

Уголь в Бурятии активно используют жители частного сектора, обогревающиеся зимой с его помощью. Это же топливо сжигают всевозможные котельные и ТЭЦ, снабжающие жителей благоустроенных домов отоплением и горячей водой. Загрязнение воздуха в результате всего этого не единственная беда. Ведь плечом к плечу с загрязнением атмосферы идут зола и шлак.Бурятия сейчас входит в число 17 регионов РФ, кто разрабатывает свои программы утилизации продуктов сжигания угля. До 15 сентября она может быть принята. Предполагается установить цель - к 2035 году утилизировать половину образующихся золошлаковых отходов. Это снизит скорость прироста шлака на шлакоотвалах.Но какой, в конце концов, республиканская программа получится, посмотрим позже. Остается надеяться, что документ, нацеленный на борьбу с растущими «кладбищами» шлака, сам не окажется шлаком (в переносном смысле данного слова).Сколько тонн угольного шлака ежегодно производит частный сектор республики, сказать очень сложно. Куда люди его выбрасывают, тоже не очень понятно, так как граждане ни перед муниципалитетами, ни перед Бурятстатом или кем-то еще не отчитываются об объеме использованного угля и об оставшихся угольных отходах. С энергетическими компаниями все проще. И поэтому прежде всего, полагаем, надо добиться, чтобы утилизировался хотя бы шлак от их деятельности.По информации Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, за 2022 год на Гусиноозерской ГРЭС образовалось 365 860 тонн золошлаковых отходов. «Утилизация в прошлом году не проводилась», - отметило ведомство.По объектам, которые принадлежат ТГК-14, картина минувшего года тоже была откровенно упаднической. Улан-Удэнская ТЭЦ-1 образовала 120 896 тонн отходов, а утилизировано было 100 тонн. ТЭЦ-2 в Улан-Удэ - 29 062 тонны, утилизировано ноль.А вот Тимлюйская ТЭЦ ТГК-14 порадовала - образовала 4 162 тонны золы и шлака, но утилизировала весь этот объем. По указанной ТЭЦ, напомним, был судебный процесс, на котором рассматривали положение на шлакоотвале. Постановили, что его надо нормально обустроить. Шлак использовали в качестве насыпного материала при реализации проекта «Техническое перевооружение гидросооружений золоотвала Тимлюйской ТЭЦ». Если бы не суд, то утилизация там, наверное, составила бы тоже ноль.Если утилизация поставлена так даже у состоятельного энергетического монополиста - читинской ТГК-14, то что говорить о населении, которое отапливает свои дома углем... Общереспубликанское положение с использованием отходов от сжигания угля можно прямо назвать удручающим и провальным. Хотя тот же шлак от объектов ТГК-14 вполне безопасен.- В 2022 году проведены первичные лабораторные исследования золошлаковых отходов: определен количественный химический состав, проведены исследования на токсичность и определение удельной активности естественных радионуклидов. По результатам исследований золошлаковые отходы, находящиеся на золоотвалах филиала (сезонный, буферный, шлакоотвал ТЭЦ-2 и золоотвал ТЭЦ), относятся к пятому классу опасности для окружающей среды (практически неопасные), нетоксичные и имеют первый класс безопасности по радиационному контролю. Могут использоваться во всех видах строительства без ограничения, - сообщило республиканское минтранспорта нашему изданию.В нынешнем году в Заиграевском районе проводят опыты по использованию угольного шлака, золы на дорогах. Но не думайте, что какие-то сельские хитрецы наловчились посыпать ими зимой проезжую часть.В декабре 2020 году между правительством Республики Бурятия и ФАУ «РОСДОРНИИ» заключено соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о внедрении технологий, материалов и технологических решений повторного применения. В том числе речь шла о проектировании составов асфальтобетонных смесей, а также расширении практики применения местных материалов в дорожном строительстве. А шлак как раз свой, бурятский.- Специалистами Уральского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» сделан подбор составов для укрепления оснований дорожных одежд щебеночно-песчаной смеси вяжущим (с использованием золошлаковых материалов улан-удэнской ТЭЦ-2) методом холодной регенерации на региональных автомобильных дорогах. В целях подтверждения лабораторных исследований ФАУ «РОСДОРНИИ» отмечено, что до начала широкого практического применения золошлакового материала целесообразно осуществить ремонт опытного участка с последующим контролем за производством и укладкой смеси», - отметили в минтранспорта.Опыт решили провести в Заиграевском районе. Почему именно там, чиновники не прояснили.- В настоящее время ведутся работы по ремонту автомобильной дороги регионального значения «Новоильинск – Горхон – Кижа - граница с Забайкальским краем» км 3 - км 8. Применены золошлаковые материалы Улан-Удэнской ТЭЦ-2 для укрепления оснований дорожной одежды методом холодной регенерации, - пояснили в ведомстве.Опять-таки будем надеяться, что первое практическое использование уральской разработки окажется удачным. Хотя не очень понятно, сколько лет надо эксплуатировать опытный участок, чтобы убедиться в положительном исходе. Ведь негативные проявления, если такие появятся, могут дать о себе знать через год-два... А может быть, проседание и растрескивание дороги начнется через три года?Дорога - объект дорогостоящий. Необходимо точно убедиться, что использование шлака, пусть и в переработанном виде, не снижает ее качество.Найти тех, кто начал бы использовать золошлаковые отходы в своем производстве, нелегко. Тем не менее в Улан-Удэ есть четыре фирмы, не будем указывать их названия, готовые рассмотреть использование такого рода отходов. Фирмы занимаются производством строительных материалов (бордюрные и полистиролбетонные блоки, облицовочный кирпич и др.). Две фирмы их числа даже выпустили пробные образцы продукции, которые показали хорошие качественные характеристики, соответствующие требованиям технических условий. Но когда образцы запустят в массовое производство? Найдутся ли у такой продукции покупатели?Пока же основным способом использования шлака видится применение в качестве техногенного грунта при эксплуатации полигонов захоронения ТКО (для пересыпания ТКО слоями шлака), а затем при консервации и рекультивации полигонов.Фото: «Номер один»