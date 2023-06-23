Улан-Удэ в борьбе с амбре

Неприятный запах, заполонивший было центр столицы Бурятии, должен, как минимум, уменьшиться. В этом году периодичность проведения специальных обработок иловых площадок была увеличена в два раза из-за работ проводимых подрядной организацией, сообщает «Водоканал».«Уже на протяжении месяца «Дирекция по реконструкции правобережных очистных сооружений» занимается транспортировкой иловых карт, именно это привело к распространению неприятного запаха в ближайших районах»,- рассказал начальник отдела экологии MУП «Boдoкaнaл» Антон Иванов.Сегодня, 23 июня, специалисты городского «Водоканала» провели третью поверхностную обработку основных иловых площадок предприятия. Обработка проводится специальным микробиологическим препаратом, который, вступая в связь с осадком, образовывает корочку и не даёт неприятному запаху распространяться.«Такие обработки на наших очистных сооружениях проводятся уже несколько лет. Главным преимуществом такого вида обработки является простота проведения работ, высокая эффективность метода и отсутствие какого-либо дополнительного негативного воздействия на окружающую среду», - поделился Антон Иванов.Также предприятием запланированы работы по обработке вновь перевезенных иловых площадок. После завершения перемещения иловых карт городской «Водоканал» произведет отдельную обработку с удвоенной порцией микроэлементов, чтобы уменьшить срок образования специальной «шапочки» которая будет противостоять распространению неприятного запаха.Отметим, микpoбиoлoгичecкaя oбpaбoткa илoвыx плoщaдoк бyдeт пpoвoдитьcя нa пpoтяжeнии вceгo лeтa, еще как минимум три раза.Фото: «Водоканал»