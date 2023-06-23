Общество 23.06.2023 в 16:47
Улан-Удэ в борьбе с амбре
В городе на правобережных очистных провели очередную обработку иловых площадок
Текст: Номер один
Неприятный запах, заполонивший было центр столицы Бурятии, должен, как минимум, уменьшиться. В этом году периодичность проведения специальных обработок иловых площадок была увеличена в два раза из-за работ проводимых подрядной организацией, сообщает «Водоканал».
«Уже на протяжении месяца «Дирекция по реконструкции правобережных очистных сооружений» занимается транспортировкой иловых карт, именно это привело к распространению неприятного запаха в ближайших районах»,- рассказал начальник отдела экологии MУП «Boдoкaнaл» Антон Иванов.
Сегодня, 23 июня, специалисты городского «Водоканала» провели третью поверхностную обработку основных иловых площадок предприятия. Обработка проводится специальным микробиологическим препаратом, который, вступая в связь с осадком, образовывает корочку и не даёт неприятному запаху распространяться.
«Такие обработки на наших очистных сооружениях проводятся уже несколько лет. Главным преимуществом такого вида обработки является простота проведения работ, высокая эффективность метода и отсутствие какого-либо дополнительного негативного воздействия на окружающую среду», - поделился Антон Иванов.
Также предприятием запланированы работы по обработке вновь перевезенных иловых площадок. После завершения перемещения иловых карт городской «Водоканал» произведет отдельную обработку с удвоенной порцией микроэлементов, чтобы уменьшить срок образования специальной «шапочки» которая будет противостоять распространению неприятного запаха.
Отметим, микpoбиoлoгичecкaя oбpaбoткa илoвыx плoщaдoк бyдeт пpoвoдитьcя нa пpoтяжeнии вceгo лeтa, еще как минимум три раза.
Фото: «Водоканал»
«Уже на протяжении месяца «Дирекция по реконструкции правобережных очистных сооружений» занимается транспортировкой иловых карт, именно это привело к распространению неприятного запаха в ближайших районах»,- рассказал начальник отдела экологии MУП «Boдoкaнaл» Антон Иванов.
Сегодня, 23 июня, специалисты городского «Водоканала» провели третью поверхностную обработку основных иловых площадок предприятия. Обработка проводится специальным микробиологическим препаратом, который, вступая в связь с осадком, образовывает корочку и не даёт неприятному запаху распространяться.
«Такие обработки на наших очистных сооружениях проводятся уже несколько лет. Главным преимуществом такого вида обработки является простота проведения работ, высокая эффективность метода и отсутствие какого-либо дополнительного негативного воздействия на окружающую среду», - поделился Антон Иванов.
Также предприятием запланированы работы по обработке вновь перевезенных иловых площадок. После завершения перемещения иловых карт городской «Водоканал» произведет отдельную обработку с удвоенной порцией микроэлементов, чтобы уменьшить срок образования специальной «шапочки» которая будет противостоять распространению неприятного запаха.
Отметим, микpoбиoлoгичecкaя oбpaбoткa илoвыx плoщaдoк бyдeт пpoвoдитьcя нa пpoтяжeнии вceгo лeтa, еще как минимум три раза.
Фото: «Водоканал»
Тегигород очистные иловые площадки