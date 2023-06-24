Общество 24.06.2023 в 20:42
«Земляки, останьтесь героями, не становитесь проклятием!»
Алексей Цыденов обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» из Бурятии
Текст: Иван Иванов
Глава республики Алексей Цыденов в своем телеграм-канале обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» из Бурятии Он напомнил, что за Родину, за победу сплотилась вся республика.
«Вы знаете, что наши люди одинаково переживают за всех своих близких, кто сегодня защищает Родину. И не важно, где он числится - в Вооруженных силах Министерства обороны или в ЧВК «Вагнер». Мы за всеми вашими победами и проблемами следим одинаково, и сердце болит за каждого» - сказал глава Бурятии.
Глава буддистов России Дамба Аюшеев выразил обеспокоенность происходящим в Ростове и отметил, что буддисты молятся за прекращение волнений во время проведения СВО.
Руководитель боевого братства Жамбал-Жамсо Жанаев указал на недопустимость провокации и попыток раскола в обществе. Он призвал не забывать, ради чего мы сражаемся на СВО, и где находится наш настоящий противник.
Лидеры и общественные деятели других регионов также поддерживают президента. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее военным мятежом.
«История показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям. Нам мало потерь на СВО? Мы ещё должны создавать проблемы внутри страны?», - сказал он.
Журналистка Ксения Собчак назвала действия «Вагнера» скверным шагом, который ослабляет, рассеивает внимание и играет на понижение безопасности даже мирных и гражданских, не только фронтовиков.
Фото: скриншот
«Вы знаете, что наши люди одинаково переживают за всех своих близких, кто сегодня защищает Родину. И не важно, где он числится - в Вооруженных силах Министерства обороны или в ЧВК «Вагнер». Мы за всеми вашими победами и проблемами следим одинаково, и сердце болит за каждого» - сказал глава Бурятии.
Глава буддистов России Дамба Аюшеев выразил обеспокоенность происходящим в Ростове и отметил, что буддисты молятся за прекращение волнений во время проведения СВО.
Руководитель боевого братства Жамбал-Жамсо Жанаев указал на недопустимость провокации и попыток раскола в обществе. Он призвал не забывать, ради чего мы сражаемся на СВО, и где находится наш настоящий противник.
Лидеры и общественные деятели других регионов также поддерживают президента. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал происходящее военным мятежом.
«История показывает, что подобные действия могут привести к кровавым последствиям. Нам мало потерь на СВО? Мы ещё должны создавать проблемы внутри страны?», - сказал он.
Журналистка Ксения Собчак назвала действия «Вагнера» скверным шагом, который ослабляет, рассеивает внимание и играет на понижение безопасности даже мирных и гражданских, не только фронтовиков.
Фото: скриншот