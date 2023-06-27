Общество 27.06.2023 в 09:00

Обжалование результатов МСЭ дистанционно

Основные правила
A- A+
Текст: Номер один
Обжалование результатов МСЭ дистанционно
Pixabay

Вопрос: «Недавно мы с ребенком-инвалидом прошли очередное переосвидетельствование. И я не согласна с заключением комиссии. Мы живем в маленьком селе. Нужно ли нам ехать в Улан-Удэ, чтобы обжаловать заключение?» 

Мария Иванова

Граждане с инвалидностью могут обжаловать результат МСЭ в федеральном бюро дистанционно. Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением первичного бюро МСЭ и хотят пройти экспертизу в вышестоящих - региональных или федеральном - бюро.

Ехать в центр не придется. Достаточно прийти в бюро по месту жительства. Там организуют онлайн-экспертизу в рамках обжалования со специалистами вышестоящих бюро МСЭ.

Напомним, с прошлого года граждане с инвалидностью могут выбирать проходить экспертизу заочно или лично. Сделать выбор можно еще в поликлинике.

Если выбрать заочную форму, решение будет вынесено на основании медицинских документов – приходить лично или приносить документы не нужно. Данные поступят в бюро МСЭ из медорганизации.

Личное присутствие станет обязательным только в отдельных случаях - например, когда необходимо обследование с помощью специального оборудования.

Если гражданин выбрал личное прохождение МСЭ, то через сервис электронной регистратуры он сможет выбрать дату и время прохождения процедуры. При этом необходимые документы также будут переданы в бюро МСЭ из медорганизации, как и при заочной форме.

 

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии инспектор Гостехнадзора выдавал права трактористов без обучения
27.06.2023 в 10:19
В Бурятии строительство дороги отстает от графика
27.06.2023 в 10:09
Два человека пострадали в ДТП на трассе в Бурятии
27.06.2023 в 09:50
В Бурятии суд рассмотрит дело о водной афере на 27 млн рублей
27.06.2023 в 09:23
Путин наградил главу Бурятии орденом Александра Невского
27.06.2023 в 09:20
Обжалование результатов МСЭ дистанционно
27.06.2023 в 09:00
Финансовые организации предлагают заемщику кредит со ставкой 0%
26.06.2023 в 18:49
Посол гостеприимства Бурятии стала амбассадором национальной премии «Горы России»
26.06.2023 в 18:09
В Улан-Удэ за серию краж задержан 22-летний горожанин
26.06.2023 в 16:34
В Улан-Удэ число лесных пожаров выросло в 3 раза, а их площадь – в 22 раза
26.06.2023 в 16:12
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
В Бурятии инспектор Гостехнадзора выдавал права трактористов без обучения
Дело в отношении инспектора, погрязшего в коррупции, рассматривается в суде
27.06.2023 в 10:19
В Бурятии строительство дороги отстает от графика
Причиной этого стали недостатки в проектировании объекта
27.06.2023 в 10:09
В Бурятии суд рассмотрит дело о водной афере на 27 млн рублей
Бизнесмен незаконно добыл из артезианских скважин свыше 300 тыс кубометров воды, продав её в Кяхте
27.06.2023 в 09:23
Финансовые организации предлагают заемщику кредит со ставкой 0%
У каждого человека в жизни возникают ситуации, когда срочно нужны деньги
26.06.2023 в 18:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru