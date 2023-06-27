Обжалование результатов МСЭ дистанционно

Вопрос: «Недавно мы с ребенком-инвалидом прошли очередное переосвидетельствование. И я не согласна с заключением комиссии. Мы живем в маленьком селе. Нужно ли нам ехать в Улан-Удэ, чтобы обжаловать заключение?»

Мария Иванова

Граждане с инвалидностью могут обжаловать результат МСЭ в федеральном бюро дистанционно. Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением первичного бюро МСЭ и хотят пройти экспертизу в вышестоящих - региональных или федеральном - бюро.

Ехать в центр не придется. Достаточно прийти в бюро по месту жительства. Там организуют онлайн-экспертизу в рамках обжалования со специалистами вышестоящих бюро МСЭ.

Напомним, с прошлого года граждане с инвалидностью могут выбирать проходить экспертизу заочно или лично. Сделать выбор можно еще в поликлинике.

Если выбрать заочную форму, решение будет вынесено на основании медицинских документов – приходить лично или приносить документы не нужно. Данные поступят в бюро МСЭ из медорганизации.

Личное присутствие станет обязательным только в отдельных случаях - например, когда необходимо обследование с помощью специального оборудования.

Если гражданин выбрал личное прохождение МСЭ, то через сервис электронной регистратуры он сможет выбрать дату и время прохождения процедуры. При этом необходимые документы также будут переданы в бюро МСЭ из медорганизации, как и при заочной форме.