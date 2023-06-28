Имущество при получении единого пособия

Вопрос: «Хотим подать на единое пособие. Каким имуществом одновременно мы можем владеть, чтобы получить его?»

Дугарма Базаровна

При получении единого пособия семья одновременно может владеть имуществом:

- Квартира или комната. Если квартир несколько, суммарная площадь не должна превышать 24 кв. м на 1 человека.

- Частный дом любой площади - если домов несколько, общая площадь не должна превышать 40 кв. м на человека.

- Садовый дом (дача).

- Гараж или машино-место. Два гаража или машино-места могут иметь: многодетные семьи; семьи, получившие транспорт по программе соцподдержки; граждане с инвалидностью.

- Нежилое помещение.

- Земельные участки суммарной площадью не более 0,25 га в городе или 1 га в сельской местности. Предельная площадь земельных участков определяется по месту регистрации заявителя, а не по месту расположения участка.

- Автомобиль или мотоцикл. Два транспортных средства могут иметь: многодетные семьи; семьи, получившие транспорт по программе соцподдержки; граждане с инвалидностью.

- Одна самоходная машина (трактор или комбайн) младше 5 лет. Два - если семья, получила такую технику как меру поддержки. Трактор старше 5 лет учитываться не будет.

- Катер или моторная лодка младше 5 лет. Судно старше 5 лет учитываться не будет.

- Доход в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках. Если вклад в банке закрыт более 6 месяцев назад, при оценке нуждаемости семьи проценты по нему не учитываются.