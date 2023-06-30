Общество 30.06.2023 в 09:00

Освобождение от уплаты налогов в 2023 году

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Освобождение от уплаты налогов в 2023 году
Pixabay

Вопрос: «Кто может не платить налоги в 2023 году?»

От уплаты этого налога освобождены следующие категории граждан:

- пенсионеры;

- Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;

- участники Великой Отечественной войны и других боевых операций из числа военнослужащих, проходивших службу, а также партизаны;

- ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

- военнослужащие или бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы 20 лет и более;

- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;

- родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, и другие категории.

Налоговая льгота предоставляется при соблюдении следующих условий:

- имущество не используется в предпринимательской деятельности;

- кадастровая стоимость имущества не превышает 300 млн руб.;

- льготы предоставляются в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика.

Какие еще льготы существуют?

Для недвижимости применяется налоговый вычет. В жилом доме он предоставляется за 50 кв. м, в квартире - за 20 кв. м, в комнате - за 10 кв. м. Иными словами, этот метраж не учитывается при расчете годового налога на имущество. На каждый объект недвижимости - один налоговый вычет.

Льготами при оплате имущественного налога могут воспользоваться многодетные семьи с несовершеннолетними детьми. Для них налогооблагаемая площадь сокращается на 7 кв. м дома или 5 кв. м квартиры в расчете на каждого ребенка.

Как получить льготу?

Их можно отследить и через Госуслуги. ФНС сегодня уже сама проверяет, есть ли у того или иного гражданина права на льготу.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы можно несколькими способами: через личный кабинет налогоплательщика; почтовым сообщением в налоговую инспекцию; лично в налоговой инспекции; через МФЦ.

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